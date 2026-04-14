Competição IdeiatEC incentiva estudantes e leva ciência aplicada ao Mercado Eufrásio Barbosa

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O Governo de Pernambuco promove a etapa presencial do IdeiatEC, competição científica que vem mobilizando estudantes da rede pública estadual e municipal com desafios voltados à resolução de problemas do cotidiano, nesta quarta (15) e quinta-feira (16).

A iniciativa é realizada por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-PE), em parceria com o Espaço Ciência e apoio da Usina Pernambucana de Inovação.

A programação acontece no Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, e reúne as equipes com melhor desempenho durante a competição, que iniciou no formato on-line. Ao longo do evento, os estudantes apresentam soluções desenvolvidas de forma colaborativa em uma dinâmica que valoriza o protagonismo coletivo, a criatividade e a aplicação prática do conhecimento científico.

“O IdeiatEC mostra como a ciência pode estar presente no dia a dia dos estudantes, conectada à realidade e aos desafios do território. Ao incentivar o trabalho coletivo e a criatividade, estamos formando jovens mais preparados para pensar soluções e contribuir com o desenvolvimento do nosso Estado”, ressaltou a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco, Mauricélia Montenegro.

Além de ser voltado a alunos do 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e do 1º e 2º anos do Ensino Médio, o IdeiatEC propõe uma abordagem inovadora ao substituir disputas individuais por desafios em grupo.

As turmas trabalham juntas para construir respostas criativas, registradas em vídeo e compartilhadas nas redes sociais, ampliando o alcance das experiências e incentivando o engajamento digital.

Na edição atual, os desafios trazem temáticas como reaproveitamento de materiais escolares, valorização da cultura local e desenvolvimento de habilidades interpessoais. As perguntas são divulgadas com até 48 horas de antecedência, estimulando agilidade, organização e capacidade de resposta dos participantes.

Nesta fase, quatro equipes já se destacam: Escola Municipal Cláudio Agrício, Escola Municipal Dr. Paulo Pessoa, Escola Municipal Pedro Bezerra da Silva e a EREFEM Rural Manoel Gomes de Sá.

As equipes classificadas para a etapa presencial recebem apoio para participação no evento, enquanto as demais seguem sendo avaliadas regionalmente até a conclusão da competição.

“O IdeiatEC é uma oportunidade de aproximar os estudantes da ciência de forma prática e colaborativa. Ao trabalhar em equipe para resolver desafios reais, eles desenvolvem não apenas conhecimentos científicos, mas também habilidades essenciais para a vida, como comunicação, criatividade e pensamento crítico”, afirmou o diretor de Sensibilização e Difusão Científica do Espaço Ciência, Diogo Lopes de Oliveira.

Ao longo do IdeiatEC, os estudantes acumulam pontuações com base em critérios técnicos e engajamento nas redes sociais. Os melhores desempenhos recebem medalhas virtuais e, ao final, os três primeiros colocados de cada série são premiados, além de certificações para destaques regionais em Pernambuco.

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