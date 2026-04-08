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CARUARU Complexo de Polícia Científica de Caruaru inicia exames de necropsia nesta quarta-feira (8) Unidade recebeu investimento de R$ 10,5 milhões e centraliza serviços periciais, reduzindo a necessidade de deslocamento até o Recife

O Complexo de Polícia Científica (CPC) de Caruaru, inaugurado na última semana, amplia seu cronograma de atendimento a partir desta quarta-feira (8) com o início dos exames de necropsia.



Localizada na Avenida Brasil, no bairro do Salgado, a unidade marca a descentralização dos serviços periciais em Pernambuco e atende a uma demanda histórica da população do Agreste. O equipamento foi concluído pelo Governo do Estado após mais de uma década de paralisão das obras.

A operação do complexo está ocorrendo de forma gradual. Desde a inauguração, a unidade já vinha realizando atendimentos a pessoas vivas, com foco em perícias medico-legais e traumatologia forense.



Com a nova fase, o CPC passa a oferecer uma estrutura completa que inclui setores de identificação veicular, balística, toxicologia e exames técnicos especializados, além de contar com uma área dedicada à cadeia de custódia e análises laboratoriais.

Para o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, o investimento de R$ 10,5 milhões moderniza a segurança pública no interior. “Estamos levando para o interior uma estrutura moderna, que amplia a capacidade de atendimento e reduz o tempo de resposta das perícias. Isso significa mais agilidade para o sistema de justiça e mais qualidade no serviço prestado à população”, destacou.

Com a centralização dos serviços em um único espaço, a expectativa é que a elucidação de investigações e processos judiciais na região ganhe celeridade, evitando que famílias e autoridades precisem percorrer longas distâncias para a realização de exames técnicos especializados.

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