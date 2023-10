A- A+

lazer Complexo de Suape contempla Vila Nova Tatuoca, no Cabo de Santo Agostinho, com praça equipada Equipamento terá brinquedos diversos, bancos em concreto, pista de cooper e aparelhos para exercícios físicos

Mais de 70 famílias que residem na comunidade Vila Nova Tatuoca, no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, serão beneficiadas com uma praça totalmente equipada na localidade.



O equipamento terá brinquedos diversos, bancos em concreto, pista de cooper, aparelhos para a prática de exercícios físicos, além de mesa de jogos e iluminação.



A construção da praça é uma iniciativa do Complexo de Suape, que custeará toda a obra. O espaço, onde antes havia uma área de entretenimento, tem 1.400,12 metros quadrados e receberá investimento de R$ 859.976,48.

A construção da praça é uma iniciativa do Complexo de Suape. Foto: Divulgação/Suape

A Vila Nova Tatuoca abriga, atualmente, 75 famílias, e foi construída pela estatal portuária em 2014.



“Os moradores acompanharam todas as etapas do processo e participarão da gestão do espaço público, para fortalecer o sentimento de pertencismo entre eles”, afirmou o diretor-presidente de Suape, Marcio Guiot.

A previsão é de que as obras do “Parque Comunidade Vila Tatuoca” serão concluídas em seis meses. De acordo com o Complexo de Suape, o canteiro de obras será instalado nos próximos dias pela empresa vencedora da licitação, a Guerra Construções Ltda.

Investimento será de R$ 859.976,48. Foto: Divulgação/Suape

“Nossa vila vai ficar uma beleza com essa nova obra. Chegou em boa hora, porque as crianças e os jovens só contam com essa área para se divertirem. Mesmo agora, com a praça tomada pelo mato, eles se encontram todo dia por ali jogar bola, brincar e conversar”, ressalta a dona de casa Maria do Carmo da Silva, que mora a menos de 50 metros da área pública.

