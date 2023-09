Complexo Esportivo Rei Pelé será entregue à população em celebração ao aniversário de Petrolina

A- A+

Com mesa de jogos, playground, rampa de skate e outros espaços de lazer e entretenimento, será inaugurado nesta terça-feira (19), em Petrolina, Sertão de Pernambuco, o Complexo Esportivo Rei Pelé.



O projeto, executado pela prefeitura do município, teve um investimento de pouco mais de R$ 770 mil e será aberto na comunidade Terras do Sul, bairro da Zona Leste da cidade.

Crédito: Deivid Menezes



A solenidade de entrega do equipamento - que integra o rol de ações comemorativas ao aniversário de Petrolina, que celeba este mês 128 anos - acontece a partir das 18h desta terça.

