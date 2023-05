A- A+

Na quarta-feira (24), o Complexo Hospitalar da Universidade de Pernambuco (UPE) efetivou um inédito duplo transplante, com órgãos destinados a instituições públicas e universitárias.

Foram realizados procedimentos no Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC), com transplante de fígado, e no Pronto-Socorro Cardiológico Universitário de Pernambuco (Procape), com transplante de coração, captados de um único doador do Hospital da Restauração (RH).

“Os procedimentos são importantes por serem hospitais públicos e universitários, que têm a missão de tratar a população e ensinar os futuros profissionais de saúde”, destacou o superintendente do Complexo Hospitalar da Universidade de Pernambuco, Gustavo Trindade.

A estratégia para a realização dos procedimentos teve 23 horas de trabalho das equipes multiprofissionais e o envolvimento de praticamente todas as áreas dos hospitais.

“Mais uma vez a nossa equipe de saúde se destaca em ações pioneiras, como a realização do transplante cardiológico 100% SUS, efetivado no Procape em 2023. Gostaria de parabenizar os servidores da UPE, que possuem participação em cada conquista para a população”, destacou a professora e reitora da UPE, Socorro Cavalcanti.

Os pacientes receptores estão clinicamente bem, dentro do esperado para o período de pós-operatório.



