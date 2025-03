A- A+

BRASIL Comportamento da BHP é roleta-russa com acionistas e traz riscos à Vale, diz advogado A Vale não é ré no processo, mas tem acordo com a BHP para arcar com metade do prejuízo ligado à eventual condenação

O advogado Tom Goodhead, que representa municípios e vítimas contra a BHP em processo na justiça britânica sobre o acidente de Mariana, afirmou nesta quinta-feira, 13, que o comportamento protelatório da mineradora anglo-australiana no processo é uma espécie de roleta russa com seus acionistas e traz riscos diretos à Vale, sua sócia na Samarco, joint venture responsável pela barragem rompida.

A Vale não é ré no processo, mas tem acordo com a BHP para arcar com metade do prejuízo ligado à eventual condenação. Uma primeira decisão da justiça britânica é esperada para julho. A fase de alegações das partes terminou nesta quinta, em Londres.

"O valor que as vítimas estão reclamando na Inglaterra (R$ 260 bilhões) não foi definido em um pub de Londres, mas apontado por consultorias e pela FGV. É um valor bastante sério e consolidado Portanto, eles estão jogando uma roleta-russa com seus acionistas quando dizem que essa ação vai se estender até 2028 ou além disso", disse o advogado em entrevista coletiva a jornalistas brasileiros.

"No caso da Vale, estão arriscando de fato uma falência. Porque a BHP é bem maior, mas a Vale teria problemas se (a BHP) insistir em alongar esse processo, por conta de juros e correções que estão contabilizando nesse tempo", continuou.

A BHP tem sugerido que qualquer pagamento só será realizado após 2028, o que é contestado por Goodhead.

O advogado afirma que, em caso de condenação, o que considera provável, vai pedir uma antecipação dos pagamentos, que parte de um mínimo de R$ 1,2 bilhão, mas pode chegar a montante equivalente a algo entre 50% e 75% da indenização final.

Vale 'pragmática'

Goodhead disse que as pessoas que estão no comando da Vale - no que citou, nominalmente, o presidente Gustavo Pimenta e o vice-presidente de Assuntos Corporativos e Institucionais, Alexandre D'Ambrosio - são "pragmáticos e querem fazer a coisa certa".

"A Vale não é uma companhia que está jogando roleta-russa com acionistas. A BHP joga outro jogo, porque não tem o mesmo interesse no Brasil que a Vale tem. Existem grandes e profundas diferenças entre as duas com relação ao interesse de longo prazo que têm no Brasil. O que a gente escuta é que a postura da Vale é mais pragmática e razoável do que a da BHP. Então fica a pergunta: eles estão mesmo alinhados nisso?", disse o advogado.



