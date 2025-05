A- A+

DESCONFORTO Comportamento de Ilze Scamparini em transmissão com William Bonner gera repercussão Os jornalistas participavam, nessa quinta (7), da cobertura do conclave, no Vaticano

Conhecida por suas entradas ao vivo com vista privilegiada para o Vaticano, Ilze Scamparini deixou o "telhado" de sua casa nesta quarta-feira (7) para participar da cobertura do conclave ao lado de William Bonner. O momento foi transmitido no Jornal Nacional e repercutiu nas redes sociais por conta do comportamento da repórter durante a entrada ao vivo.

Ao longo da transmissão, Ilze demonstrou aparente desconforto ao lado do âncora. Ela evitou contato visual com Bonner e chegou a se esquivar de um toque do jornalista.

Internautas comentaram a situação nas redes sociais, destacando o clima de constrangimento entre os dois. Até a publicação desta matéria, nem Ilze nem Bonner haviam se pronunciado publicamente sobre o episódio.



Em 2023, o local foi mostrado com mais detalhes no Fantástico, quando Sabrina Sato visitou o apartamento para atender a pedidos do público que queria conhecer melhor o famoso terraço. Na ocasião, Ilze apresentou a estrutura pensada para gravações, com sofás claros, pequenas mesas, cadeiras e muitos vasos com plantas que ajudam a compor o ambiente.

"Eu acho que é um cenário maravilhoso e, claro, a cúpula é a protagonista absoluta", comentou na ocasião, destacando que o espaço ganhou ainda mais relevância durante o período da pandemia. "Agora nós já estamos caminhando pelas ruas de Roma para fazer o nosso trabalho", completou.

Além de ser seu ambiente de trabalho, a sacada também é um espaço de convívio e descanso. Em conversa com Sabrina, ela revelou que o local já foi palco de festas animadas. "Eu dei três festas de Carnaval aqui. Foi uma festa muito legal", contou



