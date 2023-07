A- A+

Pernambuco Comportas da barragem de Lagoa do Carro são fechadas por previsão de chuvas fortes na Mata Norte Com as precipitações aguardadas, há a expectativa de elevação do nível do Rio Capibaribe

As duas comportas da barragem de Lagoa do Carro, conhecida como barragem de Carpina, na Zona da Mata Norte, estão sendo fechadas, nesta quinta-feira (6), devido à previsão da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), que indica chuva de moderada a forte para a região nos próximos dias.

De acordo com a Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento de Pernambuco (SRHS-PE), com as precipitações aguardadas, há a expectativa de elevação do nível do Rio Capibaribe, sendo necessário o fechamento das comportas.

"A Apac está anunciando chuvas fortes a partir desta noite, provavelmente, até domingo (9). Por isso, certamente, o volume de água vai aumentar. Cidades como Paudalho, possuem limites baixos, por isso, estamos fechando as comportas. Logo passe esse evento, a gente volta a abrir", afirmou o secretário de Recursos Hídricos e Saneamento do Estado, Almir Cirilo.



Ainda segundo o secretário, a barragem de Lagoa do Carro é o principal dispositivo de controle de enchentes ao longo do Rio Capibaribe em cidades como Limoeiro, Paudalho, São Lourenço da Mata e Recife. O fechamento das comportas busca evitar inundações em áreas ribeirinhas.

"A população continua abastecida. Nós mantemos o máximo volume de água possível nos reservatórios para garantir que as cidades tenham água para o atendimento de suas necessidades", explicou o secretário Almir Cirilo.

A SRHS-PE lembra que o trecho da rodovia PE-50, que liga as cidades de Feira Nova e Limoeiro, está interditado desde a abertura de uma das comportas, no último dia 2 de julho, não havendo previsão de desbloqueio da via.



Integram a operação, coordenada pela SRHS-PE, a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), a Apac e a Defesa Civil.

Veja também

Saúde Muito além da estética: sobrepeso foi associado a 18 tipos de câncer, revela novo estudo