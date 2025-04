A- A+

Saúde Composto presente no tomate pode ajudar a evitar o ganho de peso, diz novo estudo Resultados serão apresentados essa semana no American Physiology Summit de 2025, em Baltimore o principal encontro anual da Sociedade Americana de Fisiologia

O licopeno, substância que dá a frutas como tomate e melancia sua cor vermelha vibrante, contribui para o funcionamento saudável do fígado e pode ajudar a prevenir o ganho de peso, apontam novas pesquisas que serão apresentadas essa semana no American Physiology Summit de 2025, em Baltimore — o principal encontro anual da Sociedade Americana de Fisiologia.

O interesse dos pesquisadores em estudar os impactos do consumo de tomate e do licopeno na obesidade foi despertado por um estudo anterior que demonstrou que suplementos alimentares de estrogênio impediram que peixes-zebra se tornassem obesos, apesar da superalimentação.

Como o licopeno e outros compostos encontrados no tomate afetam algumas das mesmas vias químicas que o estrogênio, os cientistas se perguntaram se o consumo de tomate poderia ter um efeito semelhante.

"Este estudo é único porque estamos avaliando as interações entre tomates, estrogênios e mecanismos de prevenção da obesidade. Como os tomates são uma fonte rica do antioxidante licopeno, estamos avaliando se a proteção contra a obesidade em peixes suplementados com tomate decorre, em parte, da redução da inflamação no fígado", afirma Samantha St. Clair, professora assistente de biologia na Northern State University e principal autora do estudo.

Para a pesquisa, os cientistas conduziram uma série de experimentos nos quais peixes-zebra foram alimentados com uma dieta normal ou rica em gordura, juntamente com várias combinações de extrato de tomate, suplementos de estrogênio e suplementos de licopeno.

Os peixes que consumiram uma dieta rica em gordura suplementada com extrato de tomate foram mais efetivamente protegidos contra o ganho de peso do que peixes que consumiram uma dieta rica em gordura suplementada com estrogênio.

Além disso, peixes que foram alimentados com uma dieta rica em gordura suplementada com estrogênio e licopeno apresentaram níveis de açúcar no sangue mais baixos em comparação com peixes que consumiram uma dieta normal.

Demonstrando que o consumo de licopeno melhora a degradação da gordura no fígado.

Os pesquisadores também descobriram que os benefícios do consumo de tomate surgiram rapidamente, mostrando uma diferença significativa no metabolismo após apenas uma semana.

"Estamos muito animados com esse período de uma semana. Se uma intervenção de relativamente curto prazo ajustar o metabolismo para proteger contra o ganho de peso, isso implica que as pessoas seriam capazes de fazer pequenos ajustes em sua dieta diária e ver benefícios em poucas semanas", disse St. Clair.

A equipe pretende fazer novos estudos e análises adicionais para rastrear alterações na expressão gênica envolvidas na inflamação, no processamento de gordura e no metabolismo do estrogênio em diferentes momentos e com diferentes tipos de suplementos.

"Esses dados nos permitirão traçar um panorama mais amplo de como o consumo de tomate altera o metabolismo hepático para ajudar a prevenir a obesidade induzida pela dieta”, afirma a pesquisadora.

