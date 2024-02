A- A+

MUNDO Computador não entende ano bissexto e postos ficam sem gasolina na Nova Zelândia Bombas de autoatendimento não funcionam no 29 de fevereiro porque software não consegue processar a data

Os postos de gasolina da Nova Zelândia ficaram vazios nesta quinta-feira após as bombas de autoatendimento pararem de funcionar, aparentemente porque seu software não consegue identificar a data de 29 de fevereiro neste ano bissexto de 2024.

Os fornecedores de combustível Z Energy, Allied Petroleum e Gull informaram que as bombas automatizadas estavam fora de serviço em todo o país, e apenas os postos com funcionários aptos a processar pagamentos estavam operando.

- Acreditamos que seja a incapacidade do software de pagamento de lidar com o ano bissexto. Esse é o nosso entendimento, mas estamos aguardando a confirmação do nosso fornecedor de tecnologia - disse o porta-voz da Gull, Julien Leys.

A Nova Zelândia é um dos primeiros países do mundo a comemorar o ano bissexto e, portanto, a vivenciar o 29 de fevereiro, o dia extra adicionado a cada quatro anos para levar em conta o fato de a Terra leva um pouco mais de 365 dias para orbitar o sol.





"Estamos cientes de um problema com nosso sistema de pagamento de terceiros que está afetando empresas em toda a Nova Zelândia hoje, incluindo a Z Energy", disse a empresa em um comunicado em seu site. "Estamos trabalhando em estreita colaboração com nosso provedor de pagamento terceirizado para resolver esse problema o mais rápido possível."

