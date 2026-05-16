Comunicação como ferramenta para reduzir conflitos

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O psicólogo norte-americano Marshall Rosenberg desenvolveu, nos anos 1960, o conceito de "Comunicação Não Violenta (CNV)", abordado no livro “Comunicação Não-Violenta - Técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais”. A obra aborda como a linguagem tem um papel fundamental no combate à violência. O autor identificou quatro componentes para compreender e aplicar a CNV: observação (separar o que de fato aconteceu e as avaliações que fazemos sobre ela), sentimentos (expressar o que foi sentido), necessidades (as motivações que nos levam a fazer algo) e pedidos (como gostaríamos de atender nossas necessidades).

Soluções

Inspirado no trabalho do psicólogo, o Instituto CNV Brasil foi criado para promover o tema no país, oferecendo treinamentos, workshops e palestras presenciais ou online para pessoas e organizações.

"A redução dos conflitos começa no nosso diálogo interno, quando buscamos cuidar das nossas necessidades sem prejudicar outra pessoa. Quando estamos internamente firmes no autocuidado e, ao mesmo tempo, abertos à curiosidade e à empatia, nossa linguagem tende a acompanhar esse objetivo e a caminhar na direção de soluções que beneficiem ambas as partes", disse a cofundadora do Instituto CNV Brasil, Nolah Lima, citando três perguntas que podem apoiar uma pessoa em uma situação real de tensão.

"A primeira é: 'o que de fato está acontecendo aqui?' Algo que faz o conflito escalar é confundirmos fatos com julgamentos, ou acreditarmos ser necessariamente verdade o que pensamos. Por exemplo, se um colega de trabalho me interrompe em uma reunião, posso acreditar que ele faz isso de propósito para me prejudicar, quando talvez ele esteja nervoso com o assunto", iniciou.

"A segunda é: 'o que eu quero cuidar aqui?' Ela nos ajuda a sair do modo reativo e entender o que é essencial naquele momento. Isso evita que, em uma discussão, acabemos nos expressando de uma forma que dificulta aquilo que desejamos. Quando temos consciência do que queremos cuidar, também conseguimos mostrar isso para a outra pessoa com mais chances de sermos ouvidos. A terceira é: ‘o que será que a outra pessoa quer cuidar?' É importante lembrar que estamos em um diálogo, e não em dois monólogos. A tensão cresce porque, ao não confiar que está sendo compreendida, a pessoa aumenta o tom de voz ou recorre a expressões mais violentas. Saber escutar com empatia faz muita diferença", completou.

Cenários

Nolah ressaltou cenários sociais de aplicação da CNV. "Ela se encaixa em contextos de desigualdade, violência urbana e exclusão. Não como forma de pacificação, silenciamento ou adaptação à injustiça, mas como recurso para fortalecer vínculos, sustentar diálogos difíceis e transformar os sistemas de opressão".

Mas qual seria o primeiro passo para alguém ser menos violento? “Autoconexão. Ao aprender como falar consigo mesma, a pessoa transforma também a forma como fala com os outros. Mas é importante dizer que a comunicação não resolve tudo sozinha. A violência também está ligada a desigualdades, traumas, relações de poder e estruturas sociais. Ainda assim, a forma como nos comunicamos pode interromper muitas escaladas de conflito. Quando conseguimos reconhecer nossos sentimentos e necessidades, escutar a outra pessoa sem transformá-la em inimiga e expressar limites com consciência, abrimos mais espaço para diálogo, reparação e cooperação", concluiu.

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