ESPIRITUALIDADE Em jornada pela fé, Obra de Maria participa da Formação Charis, no Vaticano, a partir desta quinta Evento se estende até sábado (4), com o objetivo de inspirar a espiritualidade em cada um dos participantes. Confira a programação completa

A Comunidade Católica Obra de Maria, com sede em Pernambuco, participa da Formação Charis, entre esta quinta-feira (2) e sábado (4), no Salão Paulo VI, no Vaticano. O encontro, que tem como tema "Chamados, Transformados e Enviados", deve reunir cerca de oito mil pessoas, com 127 representantes de diversos países da Europa, África e América do Sul.

A formação tem como objetivo inspirar a fé em cada um dos participantes para que possam "abraçar seu chamado", com foco principal na transformação por meio do amor divino e no envio de esperança ao mundo. A programação abrange workshops com temas voltados para a espiritualidade carismática, como “O batismo no Espírito Santo”, “Comunidades em ação”, “Carismas” e “A criatividade do Espírito”.



O fundador da comunidade, Gilberto Barbosa, tem uma conexão profunda com o Charis, que é a sigla para o Serviço Internacional para Renovação Carismática Católica. O movimento nasceu na Igreja Católica dos Estados Unidos, na década de 1960, e incorpora ao Catolicismo elementos do Pentecostalismo, que dá ênfase a uma conexão mais direta e pessoal com Deus.

"A Obra de Maria está organizando a logística do evento. Além dos mais de 100 países presentes, o ponto mais importante sobre a nossa participação é justamente atuar nesse convite pela paz no Vaticano", pontuou Gilberto Barbosa.

Fundada em 1990 pelo teólogo Gilberto Barbosa e pela escritora Maria Salomé Ventura, a Comunidade Católica "Eis aí tua mãe - Obra de Maria" promove a evangelização e desenvolve projetos e ações sociais. Já com 33 anos de história, muitas obras de assistência estão espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, com presença do movimento em 42 países através do trabalho de 4.200 missionários.

Gilberto Barbosa, fundador da Comunidade Católica Obra de Maria. - Foto: Kleyvson Santos/Divulgação

No último sábado (28/10), a comunidade chegou a organizar e participar do Congresso Internacional Mariano, no centro pastoral Paulo VI, na cidade sagrada de Fátima, em Portugal. O evento teve como objetivo proporcionar uma jornada espiritual para os devotos católicos e estudiosos da religião.

As atividades humanitárias da Obra de Maria proporcionam ducação, moradia, alimentação, atendimento psicológico e lazer às crianças, jovens e idosos. A comunidade segue viva através de doações e parcerias, sendo possível contribuir com dinheiro, alimentos, material de limpeza e itens de higiene pessoal. A contribuição pode ser feita na página oficial da organização.

Jovens pernambucanos se apresentam para o Papa

Orquestra Criança Cidadã transforma jovens de centros periféricos da Região Metropolitana do Recife através da música. - Foto: Augusto Cataldi/Orquestra Criança Cidadã

Outro destaque da agenda no Vaticano é a presença da Orquestra Criança Cidadã, projeto sediado no Recife que usa a música como meio de inclusão social. A comitiva fará duas apresentações durante o evento, a partir desta sexta, sendo uma delas diretamente para o Papa Francisco, no sábado.

O grupo representa o Brasil no Vaticano, com 25 artistas periféricos com idades entre 14 e 21 anos oriundos da comunidade do Coque, área central do Recife, e de Camela, distrito de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife.

A Orquestra Criança Cidadã vai se unir a artistas da Itália, Rússia e Ucrânia para participar do "Concertos pela Paz", iniciativa que visa sensibilizar o mundo pelo fim das guerras, tudo isso através da música e da arte.

Para o coordenador Musical e maestro da Orquestra, José Renato Accioly, participar do evento é uma oportunidade única.

"Eu me sinto extremamente feliz e gratificado pela oportunidade de realizar essa ação e de poder participar da oportunidade de levar esses jovens a essa viagem tão especial. É muito especial poder participar do evento, ainda mais por estarmos passando por um momento tão difícil que está sendo vivido no mundo, com as guerras da Rússia e Ucrânia e Hamas e Israel. Então queremos chamar mais a atenção do mundo para que possamos lutar pela paz", revelou, emocionado, José Renato Accioly.

As apresentações do Concertos pela Paz estão programadas para acontecer no altar-mor da Basílica de São Pedro, na sexta, e na Sala Paulo VI, no sábado, em um evento organizado pela Charis Internacional e a Comunidade Obra de Maria, com apoio da Fondazione Cavalsassi, na Itália, e a Orquestra Criança Cidadã, no Brasil.

No início da tarde desta quarta, os artistas da Orquestra Criança Cidadã fizeram um ensaio em terras romanas, na Casa per Ferie Severino Fabriani, onde estão hospedados.



A participação do Papa Francisco e do Concerto juvenil serão transmitidos pela CTV, dos canais Charis no YouTube, Facebook e de outros canais, permitindo que pessoas de todo o mundo vivenciem essa jornada.

Orquestra Criança Cidadã fez ensaio em terras romanas, nesta quarta, antes de série de apresentações. Foto: OCC/Divulgação







Repertório que será executado pela Orquestra Criança Cidadã no Concertos pela Paz:



1. Bachianas Brasileiras 4, Prelúdio 4

Villa-Lobos



2. Antonio Vivaldi – Concerto Número 4 em Fá Menor, op. 8, RV 297, “L’inverno”

II. Largo (em mi bemol maior) 5’ Solist: violinista italiano



3.Vocalise 5’ - Rachmaninov

Solista: Antonio Tertuliano (músico pernambucano da Orquestra Filarmônica de Israel)



4.Astor Piazzolla – Oblivion

Solista: Singrid Vitória (brasileira)



5. Clóvis Pereira – “Três Peças Nordestinas” 5’

I – No Reino da Pedra Verde



BIS:



7. Alfredo Le Pera/Carlos Gardel – Por Uma Cabeza

Solistas: Quarteto formado por dois russos e dois ucranianos





8. Ary Barroso – Aquarela do Brasil

Arr. Nilson Lopes



17h - Missa



Repertório da Orquestra na missa:



1.Vietato:

Messiah I Overture 4 – G. Fr. Handel



2.Ofertório:

Air on the G String – J. S. Bach



3. Comunnhão:

CoPanis Angelicus – C. Franck



4. Uschita

Carol Of The Brlls 5’ – M. Leontovich



Sábado (4/11) - com presença do Papa Francisco



Local: Sala Paulo VI

16h: Apresentação



Repertório:



1. G. Fr. Handel - Messiah | Overture 4’



2. Villa-Lobos – Bachianas Brasileiras 4 | Prelúdio 4’



3. M. Leontovich - Carol of The Bells 5’ I Tradicional do Natal Ucraniano.



4. Rachmaninov - Vocalise 5’

Solista: Antonino Tertuliano (Contrabaixista da Orquestra Filarmônica de

Israel)



5. J. S. Bach – St. Matthew Passion, BWV 244 – Arie "Erbarme dich, mein Gott"

7’30”

Solistas: Violinista Ucraniano e Violinista Russo.



6. Astor Piazzolla - Oblivion

Solista: Singrid Vitória | Orquestra Criança Cidadã



7. Alfredo Le Pera / Carlos Gardel - Por Una Cabeza 4’

Solistas: 2 Ucranianos e 2 Russos

