Comunidade da Horta, na Zona Oeste do Recife, recebe obra de abastecimento de água

A- A+

Moradores da comunidade da Horta, localizada em Torrões, na Zona Oeste do Recife, terão abastecimento de água mais frequente graças a uma obra de ampliação realizada pela Compesa. Iniciada nesta quarta-feira (17), a ampliação beneficiará 2,5 mil moradores da área. O prazo de conclusão previsto pela Compesa é para dezembro deste ano.



Com investimento de R$ 838 mil, a intervenção é uma das ações autorizadas pelo governo do estado no dia 22 de março, Dia Mundial da Água, quando foi anunciado um pacote de investimentos de R$ 52 milhões para ampliar a oferta de água na Região Metropolitana do Recife (RMR).





As intervenções estão em andamento na Rua Doutor Flávio Ferreira da Silva Marojo, com execução dos primeiros serviços de implantação de trecho de rede de abastecimento de água. Na obra, tubulações serão interligadas à rede existente na Rua Doutor Antônio Correia de Oliveira, próximo ao cruzamento com a Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho, que tem pressões suficientes para atender à demanda da área. O projeto prevê, no total, o assentamento de 2.682 metros de uma nova rede de água para assegurar o atendimento diário na comunidade.

“A comunidade da Horta é abastecida atualmente no regime de um dia com água e um dia sem. Entretanto, em razão do crescimento da área, as tubulações existentes estão subdimensionadas para a demanda atual e, por isso, vamos reestruturar a rede de abastecimento de água, garantindo a continuidade do abastecimento e a eliminação do rodízio na área. Esse foi um compromisso assumido pela governadora Raquel Lyra e que a Compesa será responsável pela execução, levando mais água para os moradores”, explicou o presidente da Compesa, Alex Campos.

Veja também

Folha Pet Gato se agarra em carro para resistir à enchente que atinge Dubai