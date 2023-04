A- A+

FÉ Comunidade do Pilar, no Recife Antigo, recebe missa do Lava-Pés e inicia Tríduo Pascal Doze fiéis tiveram seus pés lavados e beijados pelo arcebispo da Arquidiocese de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido

Aconteceu nesta quinta-feira (6) a celebração da missa do Lava-Pés, na Igreja do Pilar, no bairro do Recife Antigo. A solenidade, de acordo com a tradição da Igreja Católica, dá início ao período de três dias que antecedem a Páscoa e recebe o nome de Tríduo Pascal. O celebrante foi o arcebispo da Arquidiocese de Olinda e Recife (AOR), Dom Fernando Saburido. O pároco responsável pela Igreja do Pilar, Damião Silva, também contou com a presença do padre Fábio Potiguar e do diácono Antônio Sebastião.



A Eucaristia, a instituição do Sacerdócio Ministerial e o mandamento do amor foram os pontos principais da missa desta quinta. O tema da Campanha da Fraternidade 2023, que é “Fraternidade e Fome”, também foi desenvolvido ao longo da celebração. Marmitas foram doadas aos fiéis após a celebração.



Para o padre Damião Silva, usar a fome como tema é importante para mobilizar as autoridades responsáveis por mudar a situação. “A Igreja está sempre preocupada com as pessoas. A Campanha da Fraternidade acontece com base na realidade. Milhões de pessoas passam fome e vivem na insegurança alimentar. A gente vem com a voz profética para chamar atenção para mobilizar o poder público a não normalizar isso. É uma realidade cruel”, disse o padre.

Padre Damião Silva, pároco responsável pela Igreja do Pilar, situada na comunidade de mesmo nome (Foto: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco)

Citando a presença da iniciativa em todo o Brasil, Dom Fernando Saburido reforçou a proposta de incentivar o combate à fome.

“É a terceira vez que a Campanha da Fraternidade traz esse tema. Agora, porque o Brasil voltou ao Mapa da Fome. É uma forma de sensibilizarmos sobre isso. São muitos problemas sociais e essa é uma reflexão que está sendo feita em todo o país”, afirmou Saburido.



Lava-Pés

Dona Vera Lúcia do Nascimento, de 56 anos, foi uma das moradoras da comunidade do Pilar a ter os pés lavados e beijados pelo arcebispo da Arquidiocese de Olinda e Recife (AOR), Dom Fernando Saburido (Foto: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco)



Seguindo a tradição da celebração, de joelhos, Dom Fernando Saburido lavou e beijou os pés de doze fiéis que moram na comunidade do Pilar, no Recife. Uma dessas pessoas foi Vera Lúcia do Nascimento, de 56 anos.



“Foi uma emoção muito forte e boa. Foi maravilhoso. Foi uma bênção. Eu moro aqui e sempre frequento as missas”, disse a mulher que teve o pé lavado numa cerimônia como essa pela segunda vez. A primeira aconteceu na Igreja da Madre de Deus, também no bairro do Recife Antigo.



