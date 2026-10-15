Comunidade do Pilar recebe ação de Dia das Crianças nesta sexta-feira (16)
Programação reúne jogos populares, vivências da primeira infância e oficina de agricultura urbana de base agroecológica
A comunidade do Pilar, no Bairro do Recife, área central da capital pernambucana, recebe nesta sexta-feira (16), uma ação de Dia das Crianças promovida pelo Gabinete do Centro do Recife (Recentro). A inciativa ocorre durante a tarde das 14h às 17h.
A ação tem o intuito de proporcionar momentos de lazer e diversão para o público infantil, por meio de atividades educativas, lúdicas e esportivas.
As atividades buscam incentivar a recreação e as vivências infantis entre as crianças da comunidade do Pilar, promovendo um espaço de convivência, interação e alegria.
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A iniciativa também reforça a importância da ocupação positiva dos espaços públicos e do uso dos equipamentos comunitários como ambientes de lazer, socialização e fortalecimento dos vínculos entre os moradores, como a Praça do Pilar.
Além disso, a programação conta com vivências lúdicas da Primeira Infância, jogos populares, e oficina de agricultura urbana de base agroecológica e biossustentável.
Serviço:
Ação Dia das Crianças
- Local: Praça do Pilar
- Data: 16 de outubro de 2026
- Horário: 14h às 17h
- Endereço: Rua do Ocidente, 388 - Bairro do Recife, Recife