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Comunidade do Pilar recebe ação de Dia das Crianças nesta sexta-feira (16)

Programação reúne jogos populares, vivências da primeira infância e oficina de agricultura urbana de base agroecológica

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Atividade promovida pelo Recentro busca ampliar as oportunidades de lazer e recreação para crianças da Comunidade do Pilar.Atividade promovida pelo Recentro busca ampliar as oportunidades de lazer e recreação para crianças da Comunidade do Pilar. - Foto: Arthur Mota/Arquivo Folha de Pernambuco

A comunidade do Pilar, no Bairro do Recife, área central da capital pernambucana, recebe nesta sexta-feira (16), uma ação de Dia das Crianças promovida pelo Gabinete do Centro do Recife (Recentro). A inciativa ocorre durante a tarde das 14h às 17h.

A ação tem o intuito de proporcionar momentos de lazer e diversão para o público infantil, por meio de atividades educativas, lúdicas e esportivas.

As atividades buscam incentivar a recreação e as vivências infantis entre as crianças da comunidade do Pilar, promovendo um espaço de convivência, interação e alegria.

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A iniciativa também reforça a importância da ocupação positiva dos espaços públicos e do uso dos equipamentos comunitários como ambientes de lazer, socialização e fortalecimento dos vínculos entre os moradores, como a Praça do Pilar.

Além disso, a programação conta com vivências lúdicas da Primeira Infância, jogos populares, e oficina de agricultura urbana de base agroecológica e biossustentável.

Serviço:
Ação Dia das Crianças

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