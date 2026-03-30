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Moradia Comunidade do Pilar receberá a construção de novo conjunto habitacional com 112 apartamentos Obras terão o investimento de R$ 20 milhões e serão realizadas em parceria entre a Prefeitura do Recife e o Governo Federal

A Comunidade do Pilar, situada no Bairro do Recife, na área central da cidade, receberá um conjunto habitacional construído em uma parceria entre a Prefeitura do Recife e o Governo Federal.

Com um terreno de 2.915,47 m2, o novo habitacional será erguido na Rua de São Jorge. O empreendimento terá 112 apartamentos, com investimentos em torno de R$ 20 milhões, dentro do programa Minha Casa, Minha Vida-FAR, e ocupará a quadra 55 da comunidade.

O chamamento público para as unidades já foi publicado no Diário Oficial do Município e tem o objetivo de selecionar as empresas responsáveis pela elaboração e aprovação dos projetos, licenciamento dos empreendimentos e execução das obras.

Além do novo habitacional, a Comunidade do Pilar já recebeu a entrega de 320 unidades habitacionais, como o conjunto Papa Francisco, que foi entregue no segundo semestre de 2025 e beneficiou 128 famílias, uma creche-escola, uma escola de tempo integral, uma Upinha e uma praça.



Pesquisa arqueológica

A comunidade também recebeu um trabalho de pesquisa arqueológica, iniciado pela Fundação Seridó, da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), e que depois foi conduzido pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), por meio da Fundação Apolônio Salles de Desenvolvimento.

O trabalho identificou vestígios do Forte de São Jorge, localizado sob a Igreja do Pilar, e estruturas do século XVI, como antigas moradias e armazéns, além de ter encontrado indícios da existência de um cemitério na área.

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