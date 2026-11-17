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PERNAMBUCO "Comunidade invisível": os desafios de egressas do sistema prisional em busca da ressocialização Com uma de suas sedes no Recife, o Instituto Recomeçar, projeto da Rede Gerando Falcões, ajuda egressos do sistema prisional a se reintegrarem à sociedade

"Uma comunidade invisível". Foram essas palavras que Crislane Barbosa, 39 anos, escolheu para descrever a realidade de mulheres que, como ela, são egressas do sistema prisional. Se já não bastam os desafios enfrentados enquanto estão reclusas, ao cumprirem suas dívidas com a lei e retornarem para seus lares, elas encontram ainda mais preconceitos, julgamentos e empecilhos, que muitas vezes podem impedir que continuem com suas vidas.

A realidade só piora em meio a uma população carcerária que cresce cada vez mais no país. Em 2025, o Brasil chegou a 57.222 detentas em unidades prisionais femininas, o maior desde o início da série histórica, em 2016, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP).

Somente em Pernambuco, o último relatório da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Sisdepen) mostra que em dezembro do ano passado havia 997 mulheres privadas de liberdade, sendo que os presídios do estado têm uma capacidade de comportar 658 detentas.

Crislane foi presa em 2014 e passou dois anos em regime semiaberto, que é quando a detenta pode deixar a unidade para trabalho externo e voltar à noite apenas para dormir. Após nove anos em liberdade, ela ocupa o cargo de Relações Institucionais no Instituto Recomeçar, projeto da Rede Gerando Falcões, com uma de suas sedes no Recife, que ajuda egressos do sistema prisional a se reintegrarem à sociedade.

"Foi dentro do Instituto Recomeçar que vi a necessidade das pessoas em ter uma ressocialização, conseguir uma oportunidade de trabalho, voltar a estudar e ter qualificação profissional. Então, foi dentro do Instituto Recomeçar, junto com a parceria do Ação pela Paz, que a gente conseguiu fazer essa movimentação e colocar os egressos do sistema prisional para conseguir uma oportunidade de trabalho", afirmou Crislane, em entrevista à Folha de Pernambuco.

Crislane Barbosa, Relações Institucionais no Instituto Recomeçar, e egressa do sistema prisional de Pernambuco | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

"Porta fechada por conta do preconceito"

Segundo Crislane, a partir do momento que alguém deixa o sistema prisional, o preconceito surge em diversas frentes. Por experiência própria, é comum que as pessoas a "olhem de um jeito diferente" quando descobrem que ela é ex-presidiária, e isso não se limita a conexões pessoais: o ambiente de trabalho se torna extremamente desafiador em uma realidade de discriminação como essa.

"Você procura um espaço para o mercado de trabalho, mas quem passou pelo sistema prisional sempre tem algum empecilho a partir do momento que a empresa sabe pelo que você passou. Você pode ser a melhor pessoa do currículo, só que ele [o empregador] não vai aceitar você porque ele vai te discriminar pelo que você fez lá atrás", explicou.

Crislane contou que chegou a ser demitida em um episódio do tipo, quando a empresa em que trabalhava puxou os antecedentes criminais de todos os funcionários. "Eles não disseram que estavam me desligando porque eu tinha passado pelo sistema prisional. Eles só me disseram que foi diminuição de quadro, mas essa diminuição só foi comigo, só eu que saí. Então, eu vi que o preconceito era muito grande e ele ainda existe. Dentro da própria empresa eles veem o preconceito", disse.

Crislane Barbosa dá palestras para egressas sobre o trabalho do Instituto Recomeçar, contando um pouco de sua história e a importância em manter a esperança. - Foto: Instituto Recomeçar/Divulgação

Casos como o de Crislane exemplificam bem um número alarmante: no país, 50% dos egressos acabam retornando ao sistema prisional, mesmo que deficitário, por não encontrarem condições favoráveis à sua permanência em liberdade. O dado está presente na dissertação (Re)inserção do egresso do sistema prisional no mercado de trabalho sob a lente da confiança: no caminho da (re)integração social, de Edu Corsi Junior, da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

"A gente precisa de uma oportunidade. A coisa que muitas pessoas não têm é uma oportunidade. Eles batem na porta e recebem a porta fechada por conta do preconceito", reiterou Crisliane.

Discriminação começa na prisão

Segundo Crislane, a realidade enfrentada pelas mulheres egressas é ainda mais difícil desde o sistema prisional. "A unidade prisional feminina é totalmente diferente da masculina. O homem dentro do próprio presídio tem o seu barraco, tem a sua privacidade. A gente não. Dentro da unidade prisional, a gente deita com uma pessoa na cama que não sabemos nem 'daonde' saiu e mesmo assim temos que conviver", relatou a profissional.

No mercado de trabalho, essa discriminação persiste. Ela conta que muitas empresas preferem a mão de obra masculina do que feminina, tanto num contexto geral, quanto de egressos. A falta de oportunidades em empregos formais e cursos técnicos, além das responsabilidades familiares que costumam recair nelas, são algumas das questões que mais as afetam e dificultam a ressocialização.

"É uma dificuldade que eu sinto com as minhas acompanhadas. Eu tenho várias mulheres que todos os dias me perguntam se tem oportunidade de trabalho para mulher e eu não tenho para mulher, tenho oportunidade para homem. Porque o homem geralmente é mão de obra de construção civil, e a gente não tem mão de obra suficiente para dar para as mulheres egressas", continuou.

Instituto Recomeçar tem sede no Recife e busca vagas de trabalho e qualificação para egressos do sistema prisional | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Impacto na vida das pessoas

No Instituto Recomeçar, Crislane Barbosa faz o trabalho de "formiguinha", de baixo, com o objetivo de colher bons frutos e impactar a vida dos egressos que atende. Ela atua com a entrega de panfletos, faz o contato direto com empresas procurando vagas e vai a unidades prisionais de Pernambuco com palestras para devolver a essas pessoas um pouco da esperança na ressocialização antes mesmo que deixem o sistema.

O Instituto Recomeçar foi fundado em 2015 pelo egresso Leonardo Precioso, que foi preso em 2008 e ficou em reclusão por 7 anos e 13 dias. Em 2016, ele foi o primeiro ex-presidiário a ganhar o prêmio Jovem Brasileiro da categoria Social. O objetivo do instituto é reintegrar pessoas que cumpriram suas penas e deixaram o sistema carcerário a retomarem suas vidas, com a oferta de cursos técnicos para qualificação profissional, treinamentos e aperfeiçoamento empreendedor.

Desde a fundação, ao todo, 10.767 pessoas foram cadastradas no Instituto Recomeçar. Dessas, 2.964 passaram por qualificação profissional, 943 para projetos de geração de renda, 3857 por desenvolvimento e 66 chegaram à universidade.

Em Pernambuco, 577 egressas passaram pelo instituto e 144 se formaram em cursos profissionalizantes. Este é o caso de Diego Silva, homem trans de 32 anos que tem três filhos e hoje em dia trabalha como auxiliar de serviços gerais. Ele conta que foi preso em 2019 e, inicialmente, pôde esperar a sentença em regime aberto. Desde aquele momento, já soube da existência do Recomeçar e procurou acolhimento.

"Todos me ajudaram, primeiramente com as minhas documentações que estavam faltando. Depois, fiz alguns cursos profissionais, como o de barbeiro básico, conserto de celular, eletricista, tudo por aqui. Consegui um emprego pelo Instituto Recomeçar de carteira assinada com parceria com a Vivo, que infelizmente não teve muita durabilidade aqui no Recife, mas consegui trabalhar de carteira assinada. O Instituto Recomeçar me ajuda psicologicamente, e sempre que preciso, venho aqui, busco aqui", disse.

Diego Silva, homem trans de 32 anos egresso do sistema prisional de Pernambuco que hoje trabalha como auxiliar de serviços gerais por meio do Instituto Recomeçar | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Em fevereiro deste ano, a Justiça sentenciou a pena de Diego, que se dirigiu à Colônia Penal Feminina de Abreu e Lima, na Região Metropolitna do Recife, para começar a cumpri-la. Após quatro meses, conseguiu o benefício de deixar a unidade para trabalhar mediante uso de tornozeleira eletrônica. A oportunidade da ressocialização que tanto esperava veio, e não só foi boa para ele, quanto para os seus filhos, que podem contar com a sua presença no dia a dia.



Vale ressaltar que, desde abril de 2024, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, permite que pessoas LGBTQIA+ no sistema prisional possam escolher a unidade prisional onde preferem cumprir pena. A decisão final, no entanto, fica a cargo da Justiça.

"Comunidade invisível"

As histórias de Crislane e Diego se entrelaçam em meio a uma realidade de tantas pessoas que passam pelo sistema prisional do estado e do país. As dores são parecidas, preconceitos, desafios e julgamentos também. Existe o sentimento de que você não só é invisível, como deixado de lado.

"Vejo muitos egressos que caem duas, três, quatro vezes, e eu só fui uma vez e tive minha ressocialização. Por quê? Eu tive minhas oportunidades. Então, eu vejo que o trabalho do Instituto Recomeçar, ele é muito importante, principalmente para esses egressos, porque a gente é uma comunidade invisível. Invisível de verdade mesmo, porque a gente é tratado de um jeito até o momento que a pessoa não souber que a gente passou pelo sistema prisional", destacou Crislane.

Crislane Barbosa e Diego Silva são histórias cruzadas pelo Instituto Recomeçar | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Para Diego, no entanto, essa realidade não precisa parar por aí. "Eu podia ter optado em [aceitar que] já estou com tudo perdido, mas não. Tente buscar uma vida melhor, porque, infelizmente, a gente que passou pelo sistema prisional sabe que ali não é lugar para ninguém, independente de ser um presídio feminino ou masculino. Nós sofremos, nossa família e nossos amigos. É como se fosse uma droga. Você não acaba com si só, você acaba com as pessoas que estão ao seu redor", afirmou.

O Instituto Recomeçar pode ser acessado pelo telefone de atendimento (81) 9.9252-6247, no site oficial e no perfil @recomecar360 nas redes sociais. Por lá, podem ter um primeiro amparo social para dar início a essa nova caminhada pela ressocialização.

"Esse trabalho que a gente faz é muito importante para aquelas pessoas saberem que existe um instituto que dá esse amparo, que consegue colocar eles para estudar e trabalhar. Ele não chega, aqui faz o cadastro e sai andando. Ele sai com uma esperança de conseguir ou uma oportunidade por aqui pelo Instituto Recomeçar ou por fora", finalizou Crislane Barbosa.

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