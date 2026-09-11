Comunidade judaica de Pernambuco celebra ano novo
Celebração é um período sagrado de reflexão, renovação espiritual e conexão comunitária
Com o pôr do sol desta sexta-feira (11) comunidades judaicas de todo o mundo dão início ao Rosh Hashaná, o Ano Novo judaico. Em Pernambuco, a comunidade judaica também estará reunida durante dois dias para a marcar a data.
A celebração é um período sagrado de reflexão, renovação espiritual e conexão comunitária.
Diferente de comemorações que marcam a chegada do ano novo no resto do mundo, o Rosh Hashaná — cujo nome significa literalmente "Cabeça do Ano" — tem um caráter predominantemente solene e introspectivo.
A tradição judaica considera a data o aniversário da criação do mundo e da humanidade, um momento em que cada indivíduo é convidado a avaliar suas ações no ano que se encerrou e a traçar intenções para o ciclo que começa.
Neste período, é costume comer maçã com mel, bolo de mel e outras iguarias doces, no desejo que todos tenham um ano doce.
“Neste Rosh Hashaná, ao renovarmos a esperança de um novo ano, que nossas preces se transformem em um só desejo: paz. Paz no Brasil, paz em Israel e paz no mundo. Shaná Tová!”, ressaltou o presidente da Federação Israelita de Pernambuco (Fipe), Boris Berenstein, encerrando com a frase que é dita ao redor do mundo nesse dia: Shaná Tová. Feliz Ano Novo.
*Com informações da assessoria