MEIO AMBIENTE

Comunidade de Marreco se projeta como alternativa para fortalecer economia em Lagoa do Itaenga

Na Mata Norte de Pernambuco, os sítios agroecológicos da comunidade ficam a 68km da capital

As atividades são promovidas pela ASSIM, organização que atua há mais de duas décadas no fortalecimento da agricultura familiar agroecológica

A Comunidade de Marreco, localizada na zona rural de Lagoa de Itaenga, na Mata Norte de Pernambuco, projeta-se como destino para turismo de base comunitária e agroecológica. O município fica a 68km do Recife, cerca de 1h30 de carro.

A iniciativa é fruto do trabalho da Assim (Associação dos Produtores Agroecológicos e Moradores das Comunidades do Imbé, Marreco e Sítios Vizinhos), responsável pela reformulação e estruturação da Rota Agroecológica de Pernambuco.

O projeto faz parte da produção sustentável e geração de renda para agricultores familiares. Durante os roteiros, realizados nos sítios da comunidade, os visitantes podem experienciar uma imersão no cotidiano da vida no campo.

A experiência vai desde a participação no plantio de hortaliças agroecológicas até o preparo do tradicional beiju nas casas de farinha, uma forma de resgatar saberes ancestrais e de fortalecer a identidade cultural local.

A Assim tem como missão promover a organização coletiva e cidadania dos agricultores, o que auxilia na geração de renda, na melhoria da qualidade de vida e no desenvolvimento biossustentável das comunidades rurais.

O projeto também inclui ações que englobam diretamente a população idosa, especialmente agricultores e agricultoras com mais de 60 anos, que atuam como guias e anfitriões das vivências, compartilhando conhecimentos, histórias e modos de vida com os visitantes, vindos de diferentes regiões.

A comunidade e suas competências
Na Comunidade de Marreco, a Rota Agroecológica de Pernambuco reforça o potencial do ecoturismo como ferramenta de desenvolvimento local, unindo preservação ambiental e soberania alimentar.

Além de conhecer os sistemas produtivos agroecológicos, os visitantes têm a oportunidade de viver experiências gastronômicas únicas, preparadas com alimentos cultivados ecologicamente e livres de agrotóxicos.

Entre os destaques da culinária local estão alguns pratos exclusivos e repletos de significado cultural, como a tradicional moqueca de banana com taioba ao coco — um forte símbolo da criatividade e do aproveitamento integral dos alimentos produzidos na comunidade.

  O novo destino amplia as possibilidades de renda para as famílias agricultoras e fortalece o campo como espaço de vida, cultura e bem viver. As receitas mantêm técnicas passadas de geração em geração, preservando o sabor, a originalidade e a memória alimentar do território.
Em Lagoa do Itaenga, a Rota Agroecológica de Pernambuco proporciona aos visitantes um encontro singular entre natureza, cultura, saúde e alimentação nutritiva e biossustentável, aproveitando ao máximo da riqueza do campo pernambucano e se consolidando como uma alternativa viável para fortalecer a economia local de forma solidária.

Os interessados em conhecer o roteiro de atividade dos sítios podem obter mais informações no site da Assim, onde estão disponíveis todos os detalhes.

