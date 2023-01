A- A+

Comunidade no Ibura recebe a 50ª obra de contenção de encostas da Prefeitura do Recife em dois anos

A comunidade Vila dos Milagres, no bairro do Ibura, Zona Sul do Recife, amanheceu com um sopro de alívio, tranquilidade e esperança para os próximos invernos na região. A comunidade, que foi uma das mais afetadas pelas fortes chuvas em junho de 2022, foi contemplada com a 50ª obra de contenção de encostas realizada pela Prefeitura do Recife em dois anos.

A intervenção foi feita a partir de um investimento de R$ 3,3 milhões, que possibilitou a construção de escadarias, drenagem, muretas de proteção e 16 muros de arrimo. Todo o recurso para a construção da obra é de origem da Prefeitura do Recife.

A obra vai contemplar cerca de 250 famílias que moram na região. Acompanhada dos netinhos para assistir à inauguração da intervenção, a moradora Marinalva Saraiva, 63, reclamou das dificuldades até então com a acessibilidade “Era muito transtorno; pra gente subir aqui, era muita dificuldade, só tinham degraus e muitos deles quebrados”, afirmou.

As 50 obras de contenção de encostas realizadas pela Prefeitura do Recife totalizaram investimento de R$ 70 milhões. Atualmente, outras 25 obras estão em andamento e mais 25 estão programadas para serem iniciadas no primeiro semestre de 2023.

“É uma obra grande, mas que protege muitas famílias, e a gente fez tudo isso através de uma iniciativa própria da prefeitura, com recursos próprios”, destacou o prefeito João Campos.

Marília Dantas, secretária de Infraestrutura do município, afirmou que a obra vai garantir a proteção das famílias que moram no entorno. "O retorno é a garantia, a proteção de poder ficar em suas casas e dormir tranquilos. Essas obras de proteção de encostas trazem uma infraestrutura completa", disse a secretária.

