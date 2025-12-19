A- A+

Apresentação Concerto Flutuante da Orquestra Criança Cidadã realiza edição especial de Natal neste domingo (21) Evento trará repertório natalino ao Parque das Graças, na Zona Norte do Recife, às 16h30

Às margens do Rio Capibaribe, o Concerto Flutuante de Natal da Orquestra Criança Cidadã chega ao Parque das Graças, na Zona Norte do Recife, no próximo domingo (21), às 16h30, e promete emocionar o público com um repertório preparado especialmente para celebrar o período natalino.



Após o sucesso da apresentação realizada em novembro, o concerto retorna em dezembro reforçando a proposta de democratizar o acesso à música orquestral e valorizar os espaços públicos da cidade.

A apresentação gratuita é promovida pela Prefeitura do Recife (PCR), por meio da Secretaria de Turismo e Lazer.

Os jovens músicos se apresentam a bordo de um catamarã, criando uma cena que une arte, natureza e paisagem urbana, com o rio como palco principal.

O público poderá acompanhar o concerto diretamente das margens do Parque das Graças, em um fim de tarde marcado pela beleza do Capibaribe e pela força transformadora da música.



“O concerto flutuante já se consolidou como uma experiência diferenciada para recifenses e turistas. Nesta edição natalina, reforçamos o simbolismo do encontro entre música, cidade e rio, além do compromisso com o acesso democrático à cultura”, destaca o secretário de Turismo e Lazer do Recife, Thiago Ângelus.

Durante a apresentação, o público poderá apreciar um repertório especialmente preparado para a ocasião, que reúne obras eruditas, clássicos brasileiros e canções tradicionais de Natal.

A orquestra abre a celebração com a majestosa Abertura de Messias, de Haendel, seguida do vigor do Concerto Duplo para Violinos em Ré Menor BWV 1043, de Bach. A apresentação também reserva momentos de grande emoção, além de homenagens à música brasileira com Aquarela do Brasil, de Ary Barroso, e o Medley Brasil, que reúne títulos como Samba de Verão, Tico-Tico no Fubá e Último Dia.

Entre os clássicos natalinos, emocionam o público interpretações de Hallelujah, de Leonard Cohen, da tradicional Ave-Maria, de Schubert, e de canções como Silent Night, White Christmas, Bom Natal e o divertido Jingle Bells Nordestino, que encerra o concerto com clima festivo e regional.

