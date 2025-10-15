A- A+

Meio Ambiente Concentração de CO2 atingiu níveis recordes em 2024, alerta ONU Preocupação é que sumidouros de gás carbônico estão menos eficazes

Dados da Organização Meteorológica Mundial (OMM) divulgados nesta quarta-feira (15) indicam que os níveis de gás carbônico (CO2) na atmosfera atingiram novos recordes ao longo de 2024.

De acordo com o Relatório do Boletim de Gases de Efeito Estufa, os níveis de gás carbônico na atmosfera causam impacto no clima não apenas na atualidade, mas por muitos séculos.

A agência da Organização das Nações Unidas (ONU) alertou ainda que, em razão do aumento dos níveis de CO2 na atmosfera, o mundo deve experimentar temperaturas ainda mais elevadas e mais fenômenos climáticos extremos.

No documento, a OMM reforça as ações de monitoramento dos níveis de gás carbônico na atmosfera, classificando a estratégia como vital para que ações sejam tomadas no sentido de conter seus impactos.

A coordenadora do relatório e diretora científica sênior da OMM, Oksana Tarasova, destacou que há uma preocupação de que sumidouros de gás carbônico terrestres e oceânicos estejam se tornando menos eficazes, o que aumentaria a quantidade do gás que permanece na atmosfera, acelerando o aquecimento global.

“O monitoramento global de gases de efeito estufa coordenado pela OMM se mostra mais importante do que nunca para compreender as consequências de sumidouros de CO2 menos eficazes”, informou a entidade.

Entenda

Um sumidouro de carbono é um sistema natural ou artificial que absorve mais dióxido de carbono da atmosfera do que emite. Eles desempenham papel essencial na regulação do clima, ajudando a remover gás carbônico da atmosfera e armazená-lo, contribuindo para a mitigação das mudanças climáticas.

Os principais sumidouros naturais de carbono incluem florestas, oceanos e solos. As florestas, por meio da fotossíntese, capturam CO2 e armazenam em sua biomassa. Os solos, sobretudo os ricos em matéria orgânica, também acumulam carbono em suas camadas. Já os oceanos absorvem grandes quantidades de CO2 por meio de seus ecossistemas marinhos, que incluem plantas aquáticas e vida animal, processo conhecido como carbono azul.

A Amazônia, por exemplo, é um dos principais sumidouros de carbono do mundo.

