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meio ambiente Concentração de gases do efeito estufa atinge recorde em 2025 O 22º Boletim Anual sobre Gases do Efeito Estufa da OMM foi publicado antes da COP31 da ONU sobre o clima, que acontecerá de 9 a 20 de novembro em Antália, Turquia

As concentrações de gases do efeito estufa na atmosfera atingiram níveis máximos históricos em 2025, consolidando impactos climáticos que persistirão durante séculos, alertou nesta terça-feira (27) a ONU.

Os níveis dos três principais gases do efeito estufa — dióxido de carbono (CO2), metano e óxido nitroso — que contribuem para o aquecimento do planeta atingiram números sem precedentes em 2025, informou a Organização Meteorológica Mundial (OMM) da ONU.

A OMM afirmou que o aumento provocará um incremento adicional das temperaturas globais a longo prazo.

O 22º Boletim Anual sobre Gases do Efeito Estufa da OMM foi publicado antes da COP31 da ONU sobre o clima, que acontecerá de 9 a 20 de novembro em Antália, Turquia.

"Mais um ano, mais um novo recorde", declarou a secretária-geral adjunta da OMM, Ko Barrett.

Segundo Barrett, os gases do efeito estufa estão retendo uma "quantidade sem precedentes de calor na atmosfera, o que alimenta a intensificação dos fenômenos meteorológicos mais extremos e dos riscos associados para nossas economias e sociedades".

"Os últimos 11 anos foram os mais quentes já registrados e a tendência vai continuar. O dióxido de carbono (CO2) tem uma vida muito longa e, por isso, afetará o clima global não apenas durante anos, mas durante décadas e até séculos", alertou.

Efeito do El Niño

O boletim analisa as concentrações de gases do efeito estufa, ou seja, a quantidade destes gases presente na atmosfera, e não as novas emissões anuais resultantes do uso de mais carvão, petróleo e gás.

Em 2025, a concentração de dióxido de carbono atingiu 426,8 partes por milhão (ppm); a de metano, 1.948 partes por bilhão; e a de óxido nitroso, 339,1 partes por bilhão.

Os números equivalem, respectivamente, a 153%, 267% e 126% dos níveis pré-industriais registrados antes de 1750.

Dos três principais gases de efeito estufa, o CO2 responde por quase 66% do efeito de aquecimento sobre o clima.

Aproximadamente metade do CO2 emitido a cada ano permanece na atmosfera; o restante é absorvido pelos ecossistemas terrestres e pelos oceanos.

Entre 2024 e 2025, a concentração média global de CO2 aumentou em 2,8 ppm, menos que o acréscimo recorde de 3,6 ppm registrado entre 2023 e 2024.

A principal diretora científica da OMM, Oksana Tarasova, afirmou que isso refletiu a "recuperação dos sumidouros de carbono terrestres e a redução das emissões de carbono procedentes de incêndios em 2025, após o forte fenômeno El Niño de 2023-2024", o fenômeno climático natural que eleva as temperaturas.

Também supera a taxa média de crescimento de 2,6 ppm observada durante a última década, contra 0,8 ppm registrado na década de 1960.

"Podemos esperar um novo aumento das concentrações em 2026 devido à queima de combustíveis fósseis e ao desenvolvimento de um potente fenômeno El Niño que afetará os sumidouros de carbono terrestres, como aconteceu em 2023-2024", advertiu Tarasova.

Outros problemas

O metano representa quase 16% do efeito de aquecimento provocado pelos gases do efeito estufa de longa duração, embora tenha uma vida atmosférica muito mais curta que a do CO2.

Quase um terço do metano liberado na atmosfera procede de fontes naturais, como áreas úmidas, enquanto o restante vem de fontes humanas, como a pecuária, o cultivo de arroz, os aterros sanitários e a queima de biomassa.

O boletim destaca que, à medida que os países transformam seus sistemas energéticos no sentido da descarbonização, mais atenção deve ser atribuída a dois gases potentes, embora menos abundantes, estreitamente ligados à produção e distribuição de energia elétrica: o hidrogênio molecular (H2) e o hexafluoreto de enxofre (SF6).

Utilizado principalmente como supressor de faíscas nas redes de distribuição elétrica, o SF6 aumentou de forma constante ao longo das últimas três décadas.

As razões para o aumento dos níveis de H2 na última década continuam desconhecidas, embora este gás tenha começado a ser utilizado como meio de armazenamento de energia.

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