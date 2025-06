Concerto homenageia Elyanna Caldas na Igreja da Madre de Deus, nesta quarta (18)

A- A+

Abrindo a missa de sétimo dia da pianista, professora e acadêmica Elyanna Caldas, nesta quarta (18), às 19h, na Igreja da Madre de Deus, no Bairro do Recife, um concerto especial da Orquestra Bravo em homenagem à pernambucana, referência da música erudita do Estado e membro da Academia Pernambucana de Letras (APL).

“Houve uma grande adesão de todos os músicos de orquestras e de coral, porque Dona Eliana é bem quista por todo mundo. Fui o último aluno dela, sempre fazia duetos com ela, então tomei a frente para nesse concerto homenageá-la com as músicas que ela gostava e tocava”, explica Levi Guedes, professor de piano do Conservatório Pernambucano de Música.

No repertório, peças como “Noturno de Chopin”, “Clair de Lune”, de Debussy, além de valsas que estavam sempre presentes nas apresentações de Elyanna, a exemplo da “Valsa das Flores”, de Tchaikovsky, entre outros clássicos.

Ao todo, 20 músicos da Orquestra Bravo participam do concerto, que será apresentado no salão da igreja, próximo ao público. Após o concerto, a partir das 19h30, já durante a missa, o coral será destaque na celebração.

“Apesar de ser uma missa de sétimo dia, onde tem tanta saudade, lembranças, a gente vai estar celebrando a vida de Dona Eliana, o dinamismo dela, o entusiasmo dela pela música, o incentivo que ela deu na música do estado e aos músicos de um modo geral”, completa Levi.

“Além de ser uma grande amiga, foi uma companheira na Academia Pernambucana de Letras, onde se dedicou aos programas culturais, especialmente ao programa Música na Academia, aos domingos. Isso proporcionava uma união não só de estudantes, de jovens, como também de pessoas de mais idade que se encontravam ali, no auditório da Academia, espaço onde poderiam aproveitar a boa música, não só a música erudita, como também a música popular”, lembra Margarida Cantarelli, membro da APL.

“Nós fizemos vários programas, reunindo Capiba, Ernesto Nazaré, Chopin… Eliana tinha esta capacidade de valorizar a boa música. Intérprete de Chopin como poucos no mundo iguais a ela. Para mim, a perda de Elyanna é imensa, pelo lado fraterno, antigo entre nós, como também, dessa companheira sempre tão presente em tudo que a Academia e a vida musical esperava dela”, completou Margarida.



Sobre Elyanna Caldas

A pianista, professora e acadêmica Elyanna Caldas faleceu na última quinta-feira (12), aos 88 anos, no Recife.



Reconhecida como uma das mais expressivas referências da música clássica em Pernambuco, Elyanna ocupava a Cadeira nº 14 da Academia Pernambucana de Letras (APL) e teve papel central na estruturação do ensino musical no estado.



Sua morte foi comunicada com pesar por instituições como a APL e o Conservatório Pernambucano de Música, do qual foi diretora em duas ocasiões.



Natural do Recife, Elyanna iniciou os estudos ao piano ainda na infância. Aos dez anos, realizou seu primeiro recital, e aos 17 representou o Brasil no V Concurso Internacional Frederic Chopin, em Varsóvia, na Polônia.



Em 1957, conquistou o primeiro lugar no Concurso Magda Tagliaferro, no Rio de Janeiro, o que a levou a cursar a École Normale de Musique de Paris com bolsa de estudos. Em sua formação, também constam passagens por Viena e Varsóvia, com participações nos Festivais de Salzburg em 1957, 1958 e 1967.

De volta ao Brasil, a pianista optou por priorizar o ensino e a difusão da música erudita em seu estado natal. Foi uma das fundadoras do curso de Música da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), onde lecionou entre 1960 e 1986.



No Conservatório Pernambucano de Música, que dirigiu de 1987 a 1991 e entre 1995 e 1999, implantou iniciativas como o Quartas Musicais, as Estações Musicais e os concertos explicativos em espaços públicos, ampliando o acesso à música instrumental.

Além da atuação como docente e concertista, Elyanna esteve à frente de projetos relevantes para a cena cultural local. Em 1983, fundou o Movimento Arte e Cultura do Nordeste, com o objetivo de integrar diferentes áreas artísticas e incentivar jovens talentos. Também idealizou e coordenou festivais no Recife, como os dedicados a Schumann e Chopin (2010), Liszt e Mendelssohn (2011) e Debussy e Albéniz (2012).



Sua discografia inclui cinco álbuns, entre eles “Simplesmente Capiba” e “O Piano em Pernambuco”. Em 2019, foi eleita para a Academia Pernambucana de Letras, sendo autora do livro "Caminhos de uma Pianista".

