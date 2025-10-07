A- A+

ORQUESTRA CRIANÇA CIDADÃ Concertos pela Paz chegam à última etapa da turnê internacional na Europa Roma recebe concerto internacional em celebração à união entre os povos

A turnê internacional dos Concertos pela Paz 2025 chega à Itália para a terceira etapa do projeto. O concerto acontecerá nesta terça-feira, (7), às 19h (horário local, 14h horário de Brasília), na Basílica de Santa Croce in Gerusalemme, em Roma, sob a regência do maestro José Renato Accioly.

As apresentações da turnê têm emocionado o público e reforçam a mensagem de união e fraternidade entre as nações, pilares centrais do projeto idealizado pelo Juiz de Direito João Targino, também criador e coordenador geral da Orquestra Criança Cidadã.

Agora, o palco da histórica basílica romana será o cenário para mais um encontro de culturas e esperanças, reafirmando a mensagem de que a arte é capaz de superar fronteiras e promover o diálogo entre civilizações.

O repertório, cuidadosamente selecionado, trará obras clássicas e contemporâneas que refletem o espírito humanista da iniciativa.

Os Concertos pela Paz são uma iniciativa que se consolidou desde 2023 como uma ponte cultural entre povos em conflito, idealizada e coordenada por João Targino.

Na semana passada, o projeto desembarcou em Hiroshima, no Japão, com uma mensagem de paz 80 anos após a bomba atômica.

Apoio

O projeto Concertos pela Paz 2025 tem patrocínio oficial do Governo de Pernambuco, por meio da da Secretaria Estadual de Cultura (Secult), da Empresa Brasileira de Turismo (Embratur) e do Banco do Nordeste.

A turnê internacional também conta com apoio institucional do Ministério da Unificação da Coreia, da Embaixada do Brasil em Seul, da Prefeitura da Cidade de Hiroshima, da organização do memorial dos 80 anos do ataque da Bomba Atômica ao Japão, da celebração de 130 anos de amizade entre Brasil e Japão, do Instituto Cavalsassi, da Receita Federal do Brasil, do Ministério das Relações Exteriores do Brasil e do Governo Federal.

Com informações da assessoria

