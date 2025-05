A- A+

CONCLAVE Conclave: cardeais entram na Capela Sistina para início das votações No histórico templo, os cardeais seguirão para as votações

Os 133 cardeais participantes do Conclave que irá escolher o próximo papa da Igreja Católica a partir desta quarta-feira (7) participaram de um momento de oração no final da manhã (horário de Brasília) antes de seguirem em procissão para a Capela Sistina, onde serão feitas as votações.

Telões instalados na Praça de São Pedro transmitiram os momentos aos fiéis e curiosos presentes.

Após a missa "Pro Eligendo Romano Pontifice" ("pela eleição do Romano Pontífice"), no começo da manhã (horário de Brasília), os cardeais foram à Casa Santa Marta, de onde saíram para o momento de oração pré-votação, feito na Capela Paulina.

Em silêncio, os cardeais rezaram antes de saírem em procissão para a Capela Sistina. Os momentos foram transmitidos ao vivo pela emissora oficial do Vaticano. As votações, no entanto, serão secretas.

Depois da chegada dos cardeais à Capela Sistina para o começo das votações, é feito o "extra omnes" ("todos fora"), quando todos aqueles que não fazem parte do processo de eleição do novo papa devem sair do local. Os cardeais também fizeram juramento antes do Conclave.

A primeira fumaça deve ser vista da chaminé da Capela Sistina a partir das 14h (horário de Brasília), ainda nesta quarta-feira.

