DICIONÁRIO Conclave, catafalco, rogito, camerlengo: os significados dos termos nos ritos após a morte do Papa Agora, a Igreja Católica se organiza para escolher um novo Pontífice e realizar o funeral do líder religioso

Com a morte do Papa Francisco, ocorrida na última segunda-feira, aos 88 anos, uma série de ritos da Igreja Católica têm início, que vão desde a escolha de um sucessor até as cerimônias de velório e funeral. Além das etapas, que podem parecer complexas para quem não está habituado ao assunto, uma série de termos — alguns em latim — podem atrapalhar o entendimento dessas fases.

O termo "conclave", ao menos, está em alta, muito por influência do filme homônimo do diretor Edward Berger, lançado no Brasil neste ano, que teve oito indicações ao Oscar, conquistando a estatueta na categoria de Melhor Roteiro Adaptado. Outras muitas denominações que soam desconhecidas, no entanto, também aparecem neste período de escolha de um novo Papa.

Confira um glossário com os principais termos usados tanto durante o processo de sucessão como relacionados ao funeral:

Conclave: reunião dos cardeais eleitores da Igreja Católica que escolhe o próximo Papa. Deve iniciar-se de 15 a 20 dias após a morte ou renúncia do Pontífice, a fim de esperar a chegada de todos os cardeais participantes.

Sé vacante: período declarado pela Igreja Católica após a morte do Papa, em que passa a ter uma espécie de governo temporário.

Cardeal camerlengo: o funcionário da câmara do soberano, sendo o cardeal encarregado do protocolo do conclave. Na morte do Papa Francisco, Kevin Joseph Farrell assumiu o posto.

Cardeais eleitores: os cardeais que votam e podem ser votados (não podendo votar em si) para ser escolhido o novo Papa.

Cardeais escrutinadores: verificam e contam os votos dos cardeais, além de queimarem as cédulas de votação no forno. São três escolhidos para essa função.

Cardeais revisores: fiscalizam o trabalho dos escrutinadores. São três escolhidos para essa função.

Cardeais infamariis: recolhem os votos dos cardeais doentes ou com dificuldade de locomoção. São três escolhidos para essa função.

Pro Eligendo Papa: missa que marca o início do processo eleitoral, realizada na manhã do primeiro dia do conclave numa grande solenidade na Basílica de São Pedro.

Extra omnes: ordem dada pelo camerlengo que significa "todos fora", dita após os cardeais jurarem obedecer às normas do conclave. Com a saída, as portas da Capela Sistina, onde ficaram reunidos, são fechadas.

Eligo in Summum Pontificem: a frase — que significa "Elejo como sumo pontífice" — está escrita na cédula distribuída aos cardeais eleitores, em que deve ser escrito o nome do candidato de cada um, que deve ter uma letra clara, impessoal e não pode ser um voto em si próprio.

Novendiali (novenário): os nove dias de luto e orações em honra ao Pontífice falecido, com início a partir da Missa das Exéquias, uma missa de corpo presente na Praça de São Pedro.

Catafalco: plataforma elevada e decorada na Basílica de São Pedro onde o caixão com o corpo do Pontífice morto fica. O Papa Francisco dispensou esta prática.

Férula papal: bastão do Papa que comumente é colocado ao lado do caixão. Francisco também dispensou esta prática.

Rogito: uma ata em latim que relata os principais atos da vida de Francisco.

Círio Pascal: vela branca que representa a Luz de Cristo e será colocada próxima ao caixão do Papa durante o funeral na Basílica de São Pedro.

Rito de inumação: o cardeal camerlengo presidirá este rito na Basílica de Santa Maria Maggiore, em que o corpo do Papa Francisco será colocado em sua sepultura.

Salve Regina: oração de Salve Rainha cantada em latim, a ser entoada pelos presentes após o rito de inumação.

Franciscus: a pedido do Papa Francisco, que simplificou as honras fúnebres, seu túmulo terá esta única inscrição, seu nome papal em latim.

