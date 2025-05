A- A+

VATICANO Conclave: queima em dois fogões está por trás da fumaça que anuncia eleição do novo Papa Procedimento é o responsável por comunicar ao mundo as decisões tomadas dentro da Capela Sistina

Um processo curioso está por trás do anúncio mais esperado dos últimos dias. O sinal de fumaça a partir da chaminé da Capela Sistina, onde 133 cardeais estão reunidos para decidir o futuro líder da Igreja Católica, é esperado por fiéis e curiosos de todo o mundo, que aguardam ao fim de cada sessão de votação a cor branca ou preta ganhando o céu do Vaticano.



O que pouca gente sabe é que este processo envolve uma estrutura que foi aprimorada ao longo dos anos, contando atualmente com dois fogões para a queima, em separado, dos votos dos cardeais e dos produtos químicos que conferem a coloração da fumaça.

Embora o processo de pigmentação da fumaça tenha permanecido um segredo por décadas, detalhes divulgados pelo Vaticano após o conclave que elegeu Francisco, em 2013, revelaram uma dinâmica que evoluiu ao longo dos anos.



A Santa Sé esclareceu que, desde o conclave de 2005, após a morte do Papa João Paulo II, a queima dos votos dos cardeais e dos produtos químicos utilizados para colorir a fumaça que sai da chaminé são feitos em fogões separados, com os resíduos se misturando ao longo do tubo de cobre que segue até o teto da Capela Sistina.



Dentro da dinâmica do conclave, após todos os cardeais depositarem os seus votos em papel na urna, é realizada uma leitura em voz alta dos votos. À medida em que são lidos, um escrutinador passa uma agulha com linha em cada cédula, furando em cima da palavra "Eligo" (cada cédula tem a inscrição em latim "Elejo como Sumo Pontífice"). Todos os papéis acabam presos em uma mesma linha, formando um cordão.

Esse cordão — podem ser até dois por sessão, uma vez que por turno os cardeais realizam até duas votações, caso o Pontífice não seja eleito na primeira tentativa — é queimado em um fogão mais antigo, dentro da Capela Sistina. Apenas uma queima é realizada por sessão: seja de apenas um cordão, em caso de eleição do Papa na primeira votação, seja de dois cordões.

A fumaça branca combina clorato de potássio, açúcar de leite (que serve como um combustível facilmente inflamável) e breu de pinho. A fumaça preta usa perclorato de potássio e antraceno (um componente do alcatrão de carvão), com enxofre como combustível.

Um fio de resistência é usado para pré-aquecer a chaminé em que as fumaças dos dois fogões se misturam, para que ela seja aspirada adequadamente. A chaminé também conta com um ventilador reserva para garantir que nenhuma fumaça entre na capela.

Quando o fogão elétrico for acendido com os componentes para fumaça branca, pouco depois os sinos da Basílica de São Pedro ressoarão — provavelmente acompanhados de gritos e cânticos de fiéis, anunciando o fim da eleição.

