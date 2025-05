A- A+

CONCLAVE Conclave: quem são os cardeais brasileiros? País é o terceiro com mais representantes Apenas a Itália (17) e os Estados Unidos (10) têm mais "príncipes da Igreja" do que o Brasil

Terceiro país com mais representantes, o Brasil conta com sete cardeais eleitores que votarão no Conclave a partir desta quarta-feira (7).

Apenas a Itália (17) e os Estados Unidos (10) têm mais "príncipes da Igreja" do que o Brasil, país com a maior população católica do mundo e que está à frente da Espanha (6), França (5) e Argentina (4), por exemplo.

Além dos sete eleitores, o Brasil também tem o cardel Raymundo Damasceno, arcebispo emérito de Brasília. Com 88 anos, ele não tem mais direito ao voto no Conclave — apenas cardeais com menos de 80 anos podem votar — mas pode ser eleito Pontífice.

Dos sete cardeais eleitores brasileiros, cinco foram nomeados pelo Papa Francisco e os outros dois pelo Papa Bento XVI.

Alguns dos cardeais chegaram a figurar na lista de "papáveis", os candidatos considerados favoritos a assumir o Trono de São Pedro, como Sérgio da Rocha, Leonardo Steiner e Orani Tempesta.

Um dia antes do início do Conclave, na terça-feira (6), os cardeais se reuniram para rezar e pediram a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.

“Sob os cuidados da nossa Mãe, como em Pentecostes, a Igreja se coloca em súplica, pedindo ao Espírito Santo luz e sabedoria para este momento tão importante”, escreveu a CNBB nas redes sociais.

O Colégio Cardinalício conta com 135 eleitores, mas dois não estão presentes no Vaticano. Portanto, serão 133 cardeais votantes, que precisam chegar a um quórum de 89 votos para chegar à eleição do 267º papa da Igreja Católica.



Saiba quem são os cardeais brasileiros



Odilo Pedro Scherer (75 anos) - Arcebispo de São Paulo

Natural do Rio Grande do Sul, Dom Odilo é arcebispo de São Paulo desde 2007 e foi criado cardeal por Bento XVI naquele mesmo ano. Doutor em Teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, já foi cotado como papável no conclave de 2013. Em 2024, o Papa Francisco solicitou que permanecesse à frente da arquidiocese até 2026, apesar de ter atingido a idade de renúncia obrigatória de 75 anos.



Orani João Tempesta (74 anos) - Arcebispo do Rio de Janeiro

Paulista de nascimento, Dom Orani lidera a Arquidiocese do Rio de Janeiro desde 2009. Foi elevado a cardeal pelo Papa Francisco em 2014. Teve papel de destaque na organização da Jornada Mundial da Juventude de 2013, evento que reuniu milhões de jovens no Rio de Janeiro. Foi arcebispo de Belém entre 2004 e 2009 e ocupou vários cargos em organizações do Vaticano.



Paulo Cezar Costa (57 anos) - Arcebispo de Brasília

Carioca de Valença, Dom Paulo Cezar é doutor em Teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Ordenado bispo em 2011, assumiu a Arquidiocese de Brasília em 2020 e foi criado cardeal em 2022. É conhecido por seu trabalho pastoral e acadêmico, além de representar o Brasil no Conselho Episcopal Latino-Americano (Celam).



Leonardo Ulrich Steiner (74 anos) - Arcebispo de Manaus

Natural de Forquilhinha (SC), Dom Leonardo é o primeiro cardeal da Amazônia brasileira, nomeado em 2022. Membro da Ordem dos Frades Menores, é doutor em Filosofia pela Pontifícia Universidade Antonianum de Roma. Assumiu a Arquidiocese de Manaus em 2020 e é reconhecido por sua defesa das causas ambientais e dos povos indígenas.



Sérgio da Rocha (65 anos) - Arcebispo de Salvador

Nascido em São Paulo, Dom Sérgio é doutor pela Academia Alfonsiana da Pontifícia Universidade Lateranense, em Roma. Foi bispo auxiliar de Fortaleza, arcebispo de Teresina e de Brasília antes de ser nomeado para Salvador em 2020. Presidiu a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e foi criado cardeal em 2016.



Jaime Spengler (64 anos) - Arcebispo de Porto Alegre

Natural de Gaspar (SC), Dom Jaime é membro da Ordem dos Frades Menores e doutor em Filosofia pela Pontifícia Universidade Antonianum de Roma. Arcebispo de Porto Alegre desde 2013, foi nomeado cardeal em dezembro de 2024 e atualmente preside a CNBB.



João Braz de Aviz (78 anos) - Arcebispo emérito de Brasília

Catarinense de Mafra, Dom João é doutor em Teologia Dogmática pela Pontifícia Universidade Lateranense de Roma. Foi arcebispo de Maringá e de Brasília, além de ter servido como prefeito do Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica no Vaticano até janeiro de 2025. Criado cardeal em 2012, participou do conclave que elegeu o Papa Francisco em 2013.



Raymundo Damasceno (88 anos) - Arcebispo emérito de Aparecida

Natural de Minas Gerais, é cardeal não eleitor por ter mais de 80 anos, mas pode ser eleito papa. Estudou filosofia e teologia em seminários no Brasil, e depois em Roma, onde concluiu estudos na Pontifícia Universidade Gregoriana. Tornou-se bispo auxiliar de Brasília em 1986 e, posteriormente, foi nomeado arcebispo de Aparecida, em 2004. Em 2010, foi elevado a cardeal pelo Papa Bento XVI. Presidiu a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) de 2011 a 2015.

