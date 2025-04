Conclave: quem são os brasileiros que participarão da escolha do próximo papa

A- A+



Com a morte do papa Francisco, aos 88 anos, a Igreja Católica se prepara para o processo de escolha de seu novo líder, por meio do conclave.



No conclave, cardeais de todo o mundo se reúnem no Vaticano para votar no sucessor do papa morto ou que renunciou. Após a saída do pontífice, a Igreja entra num período de sede vacante e a chegada do novo pode demorar alguns meses.



Oito cardeais brasileiros estarão presentes no processo de escolha do papa que herdará o lugar de Francisco. Cinco deles inclusive foram nomeados pelo próprio argentino — os outros três por Bento XVI em seu papado).

Cardeais com 80 anos ou mais não podem votar, mas podem receber votos. O Brasil tem um cardeal nessa faixa etária, dom Raymundo Damasceno, de 88 anos. O país tem, portanto, sete cardeais eleitores.



Ao todo, compõem o Colégio Cardinalício da Igreja Católica 252 cardeais, dos quais 138 são eleitores. Para ser eleito, o cardeal precisa de ao menos dois terços dos votos, a maioria qualificada.



Conclave: confira quem são os cardeais brasileiros que podem ser o próximo papa



Dom Odilo Pedro Scherer, Arcebispo de São Paulo (75 anos)

Nomeado cardeal pelo papa Bento XVI, em 2017.



Dom Orani João Tempesta, Arcebispo do Rio de Janeiro (74 anos)

Nomeado cardeal pelo papa Francisco, em 2014.



Dom Paulo Cezar Costa, Arcebispo de Brasília (57 anos)

Nomeado cardeal pelo papa Francisco, em 2022.



Dom Leonardo Ulrich Steiner, Arquidiocese de Manaus (74 anos)

Nomeado cardeal pelo papa Francisco, em 2022.



Dom Sergio da Rocha, Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil (65 anos)

Nomeado cardeal pelo papa Francisco, em 2022.



Dom Jaime Spengler - Arcebispo de Porto Alegre (64 anos)

Nomeado cardeal pelo papa Francisco, em 2024.



Dom João Braz de Aviz, Arcebispo emérito de Brasília (77 anos)

Nomeado cardeal pelo papa Bento XVI, em 2012.



Dom Raymundo Damasceno Assis, Arcebispo emérito de Aparecida (88 anos)

Nomeado cardeal pelo papa Bento XVI, em 2010.

