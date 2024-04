A- A+

OPORTUNIDADE Concluintes das escolas estaduais e IFs poderão trabalhar com enfermagem na Alemanha; saiba como Oportunidades acontecem por meio do Programa Piloto, com inscrições abertas até o dia 12 de maio

O Centro Cultural Brasil Alemanha (CCBA), com sede em Recife–PE, em parceria com as organizações alemãs Diakonie Leipzig e Diakonie Zwickau, lençou edital para a seleção de 16 jovens, que estejam na faixa etária entre 18 e 25 anos e que tenham interesse e disposição para estudar e trabalhar na área de enfermagem no estado da Saxônia, na Alemanha. As inscrições para a seleção estão abertas até o dia 12 de maio através do site: https://www.ccba.org.br/pernambuco-alemanha-chances-para-todas-e-todos/

Para participar do programa, o candidato precisa comprovar a conclusão do ensino médio em escola pública estadual ou em Instituto Federal (IF) em Pernambuco através da apresentação da ficha 19. Além disso, o interessado precisa ter pontuação de “8” ou uma nota acima deste valor nas disciplinas de Português, Matemática e Inglês (ou outra língua estrangeira) durante o 3º ano do ensino médio.

Como vai acontecer?

O projeto consiste em um curso presencial e intensivo de alemão, com 9 meses de duração no Centro Cultural Brasil Alemanha (CCBA), situado na rua do Sossego, 364, bairro da Boa Vista, em Recife (Pernambuco), e um programa de formação completa em Enfermagem (enfermagem geral e de idosos) que será realizado na Alemanha por um período de três anos.

O curso de alemão, voltado aos selecionados, será realizado de 2ª a 6ª feira, com início previsto para 15 de julho de 2024. A formação exige a dedicação total dos participantes para atingirem os níveis B1 e B2 em alemão e para passarem pela análise das provas oficiais do Goethe Institut. Durante o curso, os participantes irão ganhar uma bolsa mensal de manutenção no valor de Euros 250,00 (cerca de R$ 1.250,00) e para quem reside fora da Região Metropolitana do Recife, haverá uma bolsa mensal de manutenção de Euro 400,00 (cerca de R$ 2.000,00).

Salário

Para o curso de enfermagem na Alemanha, que inicia em setembro de 2025, o selecionado receberá um contrato de formação. E já no primeiro ano de formação, será paga uma remuneração mensal de cerca de Euro 1.200,00 (cerca de R$ 6.000,00), que subirá até o terceiro ano de formação para Euro 1.360,00 (cerca de R$ 6.800). Adicionalmente, o selecionado receberá remunerações especiais em junho e em novembro, bem como remunerações extras por dias trabalhados em finais de semana, feriados ou turnos noturnos. Após a conclusão da formação completa, o participante receberá uma vaga de emprego fixo para trabalhar como enfermeiro/a na Alemanha.

As organizações responsáveis na Alemanha, a Diakonie Leipzig e a Zwickau/Saxônia, irão acompanhar e apoiar os participantes no encaminhamento dos processos burocráticos: retirada de visto e custos referentes à viagem e em relação à moradia no país estrangeiro, além de outras formalidades na Alemanha.

