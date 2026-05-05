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CONCURSO Concurso da ESA abre inscrições para formação de sargentos do Exército Seleção segue até 18 de maio e oferece curso de nível superior com duração de dois anos; prova será aplicada em julho de 2026

As inscrições para o concurso da Escola de Sargentos das Armas (ESA) seguem abertas até o dia 18 de maio de 2026, oferecendo oportunidade para quem concluiu o ensino médio e deseja ingressar na carreira militar como sargento do Exército Brasileiro.

O processo seletivo dá acesso ao Curso de Formação e Graduação de Sargentos (CFGS), que tem duração de dois anos e garante formação de nível superior tecnológico. Durante o primeiro ano, os alunos passam pelo período básico em unidades militares espalhadas pelo país.

Já na segunda etapa, a formação se torna específica, de acordo com a área escolhida, podendo ocorrer em instituições como a ESA, em Minas Gerais, a Escola de Sargentos de Logística, no Rio de Janeiro ou o Centro de Instrução de Aviação do Exército, em São Paulo.

A seleção é dividida em várias fases. A primeira delas é o exame intelectual, que tem caráter eliminatório e classificatório. Quem for aprovado segue para as etapas de inspeção de saúde e teste de aptidão física. O processo ainda inclui avaliação psicológica e análise de requisitos biográficos, que confirmam se o candidato atende às exigências para ingressar no curso.

A prova objetiva está marcada para o dia 26 de julho de 2026. Os interessados podem se inscrever desde o dia 30 de março e têm até 18 de maio para garantir participação.

Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected].

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