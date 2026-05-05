Concurso da ESA abre inscrições para formação de sargentos do Exército
Seleção segue até 18 de maio e oferece curso de nível superior com duração de dois anos; prova será aplicada em julho de 2026
As inscrições para o concurso da Escola de Sargentos das Armas (ESA) seguem abertas até o dia 18 de maio de 2026, oferecendo oportunidade para quem concluiu o ensino médio e deseja ingressar na carreira militar como sargento do Exército Brasileiro.
O processo seletivo dá acesso ao Curso de Formação e Graduação de Sargentos (CFGS), que tem duração de dois anos e garante formação de nível superior tecnológico. Durante o primeiro ano, os alunos passam pelo período básico em unidades militares espalhadas pelo país.
Já na segunda etapa, a formação se torna específica, de acordo com a área escolhida, podendo ocorrer em instituições como a ESA, em Minas Gerais, a Escola de Sargentos de Logística, no Rio de Janeiro ou o Centro de Instrução de Aviação do Exército, em São Paulo.
Leia também
• Detran-AL divulga concurso público para cargos de nível superior e salários de até R$ 7.800; confira
• UPE abre concurso público com 19 vagas de níveis médio e superior com salários de até R$ 3.868,48
• Diário Oficial autoriza nomeação de mais de 3 mil aprovados no Concurso Público Nacional Unificado
A seleção é dividida em várias fases. A primeira delas é o exame intelectual, que tem caráter eliminatório e classificatório. Quem for aprovado segue para as etapas de inspeção de saúde e teste de aptidão física. O processo ainda inclui avaliação psicológica e análise de requisitos biográficos, que confirmam se o candidato atende às exigências para ingressar no curso.
A prova objetiva está marcada para o dia 26 de julho de 2026. Os interessados podem se inscrever desde o dia 30 de março e têm até 18 de maio para garantir participação.
Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected].