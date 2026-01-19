Concurso das Virgens do Bairro Novo inicia as suas inscrições nesta segunda-feira (19)
As primeiras 50 inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no Hotel Costeiro, em Olinda
O tradicional concurso das Virgens do Bairro Novo, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, abre as suas inscrições a partir desta segunda-feira (19).
Os interessados poderão se inscrever de segunda a sexta, das 20h às 22h, no Hotel Costeiro, em Bairro Novo, e as primeiras 50 inscrições serão gratuitas. Os demais terão que pagar uma taxa de R$ 50.
O tradicional bloco ocorre no dia 1º de fevereiro, a partir das 9h, na Praça 12 de Março, em Bairro Novo.
Todos os inscritos recebem camisa, copo, crachá e uma caixa de cerveja, que será entregue aos inscritos no Café da Manhã Oficial do bloco, que será realizado no dia do concurso, às 7h30.
Os participantes concorrem em oito categorias: Luxo, Originalidade, Grupo, Destaque, Mais Pura, Mais Malamanhada, Mais Tímida e Mais Sapeca.
O primeiro e o segundo lugar das categorias Luxo, Originalidade, Destaque e grupo receberão um troféu e prêmio em dinheiro no valor de R$ 1.000.
Já o primeiro e o segundo lugar das demais categorias ganharão troféus e prêmios em dinheiro no valor de R$ 500 cada. Ao todo, são 12 mil reais em prêmios.
Este ano, as Virgens do Bairro Novo completam 73 anos de história. Até o momento, estão confirmadas as participações de Som da Terra, Banda Farra e Jefferson Rouche. Outras atrações serão divulgadas ao longo da semana.