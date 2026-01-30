Dom, 01 de Fevereiro

Concurso de Passistas anuncia vencedores após duas noites de disputas no Pátio de São Pedro

Ao todo, 94 passistas desfilaram com habilidade, técnica e jogo de cintura nas diferentes categorias dos concursos

Concurso de Passistas da Prefeitura do Recife foi encerrado na noite dessa quinta-feira (29)Concurso de Passistas da Prefeitura do Recife foi encerrado na noite dessa quinta-feira (29) - Foto: Prefeitura do Recife/Divulgação

Com muita desenvoltura e acrobacias no ar, o Concurso de Passistas promovido pela Prefeitura do Recife foi encerrado na noite dessa quinta-feira (29), no Pátio de São Pedro, no bairro de São José, área central do Recife.

A abertura do evento contou com a apresentação especial de pequenos passistas com idade de até 11 anos. Ao som da Orquestra Botelho Frevo e Folia, os passistas desfilaram passos tradicionais de frevo. 

“Ao todo, 94 passistas desfilaram habilidade, técnica e jogo de cintura num dos concursos mais lindos e significativos quando o assunto é preservação da nossa identidade cultural e expressão popular”, explica Albemar Araújo, coordenador dos concursos de carnaval promovidos pela Prefeitura do Recife.

A primeira noite de disputa foi realizada na quarta-feira (28) e contou com 47 candidatos e candidatas nas seguintes categorias: Juvenil 1 (de 12 a 14 anos) masculino; Juvenil 2 (de 15 a 17 anos) feminino; Adulto feminino e Passista Folião masculino.

A passista de frevo Nicole do Nascimento foi a campeã da categoria Adulto feminino deste ano. Participando da competição desde os 9 anos, Nicole já foi a campeã do Juvenil 2 e vice-campeã da categoria Adulto feminino em 2025.

“Estou muito feliz, é uma honra enorme seguir propagando a nossa cultura. Espero que este carnaval seja maravilhoso e de muitos trabalhos”, comentou a passista.

Nicole do Nascimento foi a campeã da categoria Adulto feminino do Concurso de Passistas 2026. Foto: Prefeitura do Recife/Divulgação

Na categoria Passista Folião masculino, o vencedor foi um candidato que percorreu mais de 370 km para chegar ao Recife.

Everton Leão é natural de Afogados da Ingazeira, no Sertão de Pernambuco, e concorreu pela terceira vez. Com trajes e trejeitos em homenagem a Charlie Chaplin, ele conquistou o troféu da categoria.

“Passei seis horas para chegar ao Recife. Sou passista de frevo raiz, por isso eu persisti e resisti e agora estou realizado com essa conquista”, disse o campeão.

Everton Leão, campeão da categoria Passista Folião masculino. Foto: Prefeitura do Recife/Divulgação

Na noite seguinte, na quinta-feira (29), um novo grupo de passistas entrou na disputa. A vez foram das seguintes categorias: Juvenil 1 feminino e 2 masculino, Adulto masculino e Passista Folião feminino.

Elias Galdêncio de Barros ficou com o primeiro lugar na categoria Adulto Masculino. Participante de outras categorias em anos anteriores, ele era só alegria.

“Eu sou hoje só gratidão. O frevo me motiva e a dança me abre muitas portas”, falou emocionado.

O Concurso de Passista premiou o primeiro e o segundo lugar de cada categoria com valores que variam de R$1.260,00 a R$2.700,00.

Já o Passista Folião premiou apenas o primeiro lugar masculino e o primeiro feminino com o valor de R$ 2.700,00 para cada um dos vencedores.

Mais concursos
Outros concursos que agitaram o Pátio de São Pedro foram os de Porta-Estandarte, Flabelistas, Mestres-Sala e Porta-Bandeiras nos 25 e 26 de janeiro.

Os concursos premiarão o primeiro e o segundo lugar com os valores de R$ 1.400,00 e R$ 1.800,00 na categoria Infantil, e R$ 1.800,00 e R$ 2.700,00 na categoria Adulto, respectivamente.

Confira a lista dos campeões do Concurso de Passistas:
Juvenil 1 (masculino):
1º Heitor Miranda
2º Pedro Miguel

Juvenil 1 (feminino):
1º Maria Luíza Oliveira Messias
2º Maria Eduarda Nóbrega

Juvenil 2 (feminino):
1º Maria Beatriz
2º Eloá Cristini

Adulto (feminino):
1º Nicoly do Nascimento
2º Maísa Nascimento

Adulto (masculino):
1º Elias Galdêncio de Barros
2º Shermison Henrique da Silva

Passista Folião (masculino):
Campeão: Everton Leão

Passista Folião (feminino):
Campeã: Jaqueline Lima de Souza Albuquerque

Concursos de Porta-Estandarte, Flabelstas, Mestres-Sala e Porta-Bandeiras
Caboclinhos Juvenil:
1º Lilian Cardoso da Silva
2º Davi Rodrigues de Amorim

Caboclinhos Adulto:
1º  Lucas Fernandes Gomes da Silva
2º Alex de Freitas Carvalho

Tribos Indígenas Juvenil:
1º Maria Eduarda da Conceição Pereira
2º Neemias Pedro Nunes da Silva

Tribos Indígenas Adulto:
1º Jacqueline Ribeiro do Carmo
2º Kauã Benedito Aires

Bois de Carnaval Juvenil:
1º Pyetro Pyerry de Lima Rodrigues
2º Maria Heloísa de Lima Rodrigues

Bois de Carnaval Adulto:
1º João Victor Leite da Silva Santos
2º Luiz Carlos de Lima

 

