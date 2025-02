A- A+

Carnaval 2025 Concurso de Passistas do Recife começa nesta quarta-feira (12) e oferece premiação de até R$ 2,7 mil Apresentações começam às 19h, no Pátio de São Pedro, no bairro de São José

O Pátio de São Pedro, no bairro de São José, área central do Recife, recebe, nesta quarta (12) e quinta-feira (13), dançarinos de diversas idades e de diferentes partes do Recife para o Concurso de Passistas, com premiação de até R$ 2.700.



A disputa tem concentração marcada para às 18h30. Já as apresentações começam às 19h. Ao todo, 107 passistas participarão do concurso, durante os dois dias. Segundo a Prefeitura do Recife, que realiza o evento, o número de inscritos foi maior do que no ano passado, com 23 dançarinos a mais.



"Esse aumento é fantástico para a nossa cultura. Isso se deve a um conjunto de iniciativas, como a divulgação da nossa cultura, o fato do Recife ser essa importante matriz de produção de cultura popular e Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Também devemos esse crescimento ao trabalho feito pela Escola de Frevo do Recife e pelo Passo do Frevo", afirmou o coordenador dos Concursos de Carnaval da Prefeitura do Recife, Albemar Araújo.

O Concurso de Passistas, cujo resultado será divulgado no final das apresentações de cada um dos dias, está dividido em cinco categorias, entre feminino e masculino. São elas:



- Infantil, com crianças de 6 a 11 anos;

- Juvenil 1, para adolescentes de 12 a 14 anos;

- Juvenil 2, com a inscrição de adolescentes entre 15 e 17 anos;

- Adulto, com jovens acima de 18 anos;

- Passista de Rua, também para dançarinos acima dos 18.



Na categoria Infantil não há premiação. Já nas demais, as premiações se dividirão da seguinte forma:



Adulto:

1º lugar - R$ 2.700

2º lugar - R$ 1.800



Juvenil:

1º lugar - R$ 1.800

2º lugar - R$ 1.260



Passista de Rua

1º lugar - R$ 2.700 (premia apenas o primeiro lugar).

