programação oficial Concurso de Passistas e ensaios de maracatu agitam fim de semana no Recife Eventos acontecem no Pátio de São Pedro e no Almirante do Forte, no Bongi

A programação de festejos carnavalescos gratuitos organizada pela Prefeitura do Recife tem, este fim de semana, os ritmos do frevo e do maracatu. A agenda acontece, estes sábado (28) e domingo (29), no Pátio de São Pedro, no Centro, e no Almirante do Forte, no Bongi, Zona Oeste da cidade,



No pátio, às 17h do sábado, começa o concurso de passistas, que volta a acontecer nos mesmos horário e local no dia seguinte.

Já no Bongi, às 18h, com o Maracatu Almirante do Forte como cicerone, há ensaios de nações de maracatu que irão se apresentar no espetáculo Tumaraca. O ensaio acontece na sede da nação, que fica na Estrada do Bongi, 1319. A noite conta com o Coral Voz Nagô e é um dos 13 ensaios que antecedem o espetáculo que encerra a semana pré, no dia 16 de fevereiro, para saudar o Carnaval, no Marco Zero.





