Concurso de porta-bandeira, flabelista, mestre-sala e porta-estandarte reúne foliões, no Recife

O concurso para eleger os melhores porta-bandeira, mestre-sala, flabelista e porta-estandarte de diversas agremiações da Região Metropolitana do Recife, no Pátio de São Pedro, no centro da capital pernambucana, acontece hoje (21) e amanhã (22).

Ao todo, 109 candidatos se inscreveram na disputa que é oferecida pela Secretaria de Cultura do Recife. O local das inscrições foi a Casa 39, que fica próximo ao Pátio de São Pedro.

Os prêmios variam de R$ 1.200 a R$ 2.500, além de um troféu, a depender da categoria, que são oito, onde serão escolhidos representantes adultos e infantis. As categorias deste domingo são:

Boi

Maracatu de baque solto

Tribo indígena

Caboclinhos

Já para esta segunda-feira, estão previstas as categorias:

Porta-estandarte

Troça e clubes de frevo

Maracatu de baque virado

Bloco lírico

A atual campeã da categoria indígena, Jaqueline Ribeiro, de 40 anos, disputa a reeleição. Ela vem de Goiana, na Mata Norte, para disputar. A merendeira acredita que está ainda mais pronta para vencer o concurso do que em 2023.

A atual campeã da categoria indígena, Jaqueline Ribeiro | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

"No ano passado, eu senti um certo nervosismo, mas eu senti que estava fazendo bem. Agora, eu sinto um peso ainda maior por causa da responsabilidade, voltando aqui como uma atual campeão. Mas eu vi que todos os participantes aqui tiveram uma boa apresentação. Eu dei o meu máximo para os jurados. O resultado seja o que Deus quiser e nós estamos aqui para aceitar", disse ela.

A vendedora Rayechilen da Silva, de 21 anos, saiu de Afogados, na Zona Oeste do Recife, para disputar. Ela, confiante de que vai vencer, também disputa a categoria indígena.

A vendedora Rayechillen da Silva | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

"Eu passei muito tempo me preparando para este momento. Foram cerca de três meses. Eu danço desde pequena e para mim é uma satisfação muito grande participar dessa competição do bem. Eu ensaiei muito no meio da rua e dentro de casa também, com os instrumentos necessários. Agora, é só aguardar", destacou ela.

