A- A+

CARNAVAL Concurso de Porta-Estandarte movimenta o Pátio de São Pedro, no Recife, no próximo domingo (25) Boi, Maracatu de Baque Solto, Tribo Indígena e Caboclinhos desfilam seus estandartes a partir das 18h

O Pátio de São Pedro, no bairro de São José, área central da capital pernambucana, está pronto para ser palco principal dos concursos de Carnaval da cidade.

Desfilam na passarela de um dos pátios mais charmosos da cidade no próximo domingo (25) os concorrentes da categoria Porta-Estandarte.

As apresentações começam a partir das 18h e, como de costume, é um espetáculo à parte do reinado de Momo que merece ser prestigiado. O concurso premiará as categorias Infantil e Adulto.

Os participantes chegam representando suas agremiações carnavalescas: Boi, Maracatu de Baque Solto, Tribo Indígena e Caboclinhos passam pelo Pátio de São Pedro vestidos de tradição, cores e muita história.

As agremiações trazem no estandarte simbologias que resume a alma de cada uma delas sendo um privilégio ao brincante que tem a missão de carregá-lo, com partes e detalhes que fazem parte da identidade cultural do Recife.

A Prefeitura do Recife premiará o primeiro e o segundo lugares com os valores de R$ 1,4 mil e R$ 1,8 mil, na categoria Infantil, e R$ 1,8 mil e R$ 2,7 mil na categoria Adulto, respectivamente.

Veja também