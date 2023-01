A- A+

Para dar o pontapé inicial nas prévias de Carnaval gratuitas do Recife, o Pátio de São Pedro recebeu, nesta segunda-feira (23), o concurso de Porta-estandarte, Flabelista, Mestre-sala e Porta-bandeira, nas categorias Tribo de Índio, Caboclinho, Clube/Troça, Flabelista, Maracatu de Baque Virado, Maracatu de Baque Solto, Bois de Carnaval, todas nas categorias adulto e infantil.

Realizado em dois dias, o concurso teve mais de 50 inscritos nas categorias de Porta-estandarte de Boi de Carnaval; porta-estandarte e flabelista de troças de Frevo; e mestre-sala e porta-bandeira de agremiações de Samba, todos disputados na segunda-feira.



Na próxima quarta-feira (25), quando será realizada a segunda etapa da competição, o público conhecerá os vencedores das categorias Caboclinho, Índio e Maracatu, que contou com 36 inscrições. Antes, na terça-feira (24), o Pátio de São Pedro será palco do Encontro de Baques de Caboclinhos e Tribos de Índios.

Os primeiros campeões

Primeiros a se apresentar, os competidores da categoria Porta-estandarte de Boi de Carnaval foram animados pela orquestra do Boi Mimoso da Bomba do Hemetério.



O título de campeão ficou com José Barbosa da Silva, do Boi de Mainha, e Mateus Pedro Ferreira Dantas, do Boi de Arcoverde, ficou com o segundo lugar. Ao redor do palco, uma multidão acompanhou e vibrou com as apresentações.

Na sequência, foi a disputa entre os Clubes de Frevo. Animados pela Orquestra do Maestro Edson Rodrigues, agremiações de vários municípios pernambucanos desfilaram pelo palco. A Troça Carnavalesca Mista Chupa Neném, representada por Jadson Martins Rodrigues da Silva, ficou em primeiro lugar. E Jefferson Martins Rodrigues da Silva, da Troça Carnavalesca Mista Camisa Velha, ficou em segundo.

Simbolizando a resistência da cultura popular que continua passando de geração para geração, a categoria Porta-estandarte Flabelo Infantil teve como campeã Tainá Cavalcanti Antunes Guimarães, do Bloco Lírico Infantil Compositores e Foliões, e como vice-campeã Letícia Moura Carvalho Bezerra, do Bloco Lírico Infantil Lira de Carpina.

Na categoria Porta-estandarte Flabelo Adulto, o primeiro lugar ficou com Maria Aparecida de Melo Fernandes Pires, que representou o Bloco Lírico Flor do Tamarindo. Em segundo lugar, Jacira de Queiroz Lins, do Bloco Lírico das Flores.

Categoria Mestre Sala

1º lugar: Clércio de Souza Barros (Galeria do Ritmo)

2º lugar: Thiago José dos Santos (Gigante do Samba)

Categoria Porta Bandeira

1º lugar: Nadja Andrade (Galeria do Ritmo)

2º lugar: Jacira da Silva Xavier (Pérola do Samba)

Próximos dias de programação

Até o dia 16 de fevereiro, estão previstas mais de 50 atrações espalhadas pela cidade. Com destaque para o Carnaval inclusivo, que conta com o Carnaval Sem Barreiras, destinado a pessoas com deficiência e que fará folia na Praia de Boa Viagem no dia 3 de fevereiro.

O público acima dos 60 anos poderá curtir o Baile Municipal da Pessoa Idosa, no Classic Hall, no dia 14 de fevereiro, e a população LGBTQIA+ fará sua festa própria na rua da Moeda com o Palco da Diversidade no dia 16 de fevereiro, mesma data em que o Bloco Nem Com Uma Flor também sai às ruas do Bairro do Recife, pregando o amor e o fim da violência contra as mulheres.

Contemplando a diversidade musical, e honrando o título de Cidade da Música conferido pela Unesco, vários polos de Hip Hop, Reggae e com foco na cena local estarão espalhados pela cidade.

