Concurso de quadrilha e shows encerram São João de Igarassu; veja a programação da semana

A- A+

Apesar de já ter passado da data oficial do São João - 24 de junho -, alguns pontos do estado seguem com programação recheada para a população. Este é o caso de Igarassu, na Região Metropolitana do Recife (RMR), que encerra os festejos na quinta-feira (29) e ainda possui diversas atrações, como Concurso de Quadrilhas e shows em polos variados.

A programação desta segunda-feira (26) começa com o Concurso de Quadrilhas da cidade, que será realizado no Polo Cruz de Rebouças. Ao todo, 11 grupos irão se apresentar - incluindo a quadrilha Lumiar, campeã do 37° Concurso de Quadrilhas Adultas do Recife.

As equipes disputam o prêmio máximo de R$ 10 mil. As equipes irão dividir as apresentações por cada dia de festejos até a quarta-feira (28), quando a vencedora deve ser anunciada.

Além da competição entre as quadrilhas, a programação reserva ainda diversos shows para o público. Nesta segunda, Sabrina Coco, Vinil Gonzagueana, Beto Hortis e Nono Germano se apresentam no Sítio Histórico, principal polo junino da cidade, a partir das 17h.

Já na terça-feira (27), será a vez de nomes como Marivaldo do Acordeon e Almir Rouche subirem ao mesmo palco. Na quarta (28), Ângela Morenita é a principal atração, ao lado de Lucas Magno e Os Matutos.

Encerrando a programação, na quinta-feira (29), o São João de Igarassu contará com a apresentação de 20 grupos de roda de coco e o espetáculo do grupo teatral de bonecos Qriso.

Confira a programação completa da última semana do São João de Igarassu:

Segunda-feira (26/06)

Polo: Cruz de Rebouças

20h - Origem Nordestina

20h50 - Junina Sapeca

21h30 - Matutada

Polo: Sítio Histórico

17h/18h - Sabrina Coco

18h30/20h - Vinil Gonzagueana

20h30/22h - Beto Hortis

22h30/0h - Nono Germano

Terça-feira (27/06)

Polo: Cruz de Rebouças

20h - União Junina

20h50 - Junina Evolução

21h30 - Junina Traque

22h10 - Zé Matuto

Polo: Sítio Histórico

17h/18h - As Netas de Selma do Coco

18h30/19h30 - Evelli Eller

20h/21h - Tempero Brasileiro

21h30/22h30 - Marivaldo do Acordeon

23h/0h30 - Almir Rouche

Quarta-feira (28/06)

Polo: Cruz de Rebouças

20h - Junina Raio de Sol

20h50 - Junina Raízes

21h30 - Junina Tradição

22h10 - Junina Lumiar

Polo: Sítio Histórico

17h/18h - Grupo Teatro de Bonecos QRiso

18h30/19h30 - Os Matutos

20h/21h - Vanderson Lima

21h30/22h30 - Luciano Magno

23h/0h30 - Ângela Morenita

Quinta-feira (29/06)

Polo: Sítio Histórico

Seu Martinho

As Netas De Dona Selma

Juninho Do Coco

Dona Zezé

Coco Formoso

Coco Pisado

Coco Juremado

Trans Coco

Coco De Dona Olga

Pinga Coco

Rala Coco Maria

Coco Das Minas

Coco Raiz

Casa De Mestres

Canarinhos do Forró

Veja também

SAÚDE Saúde destina R$ 200 milhões para serviços de hemodiálise no SUS