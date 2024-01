A- A+

PRÉVIAS DE CARNAVAL Concurso de Rei e Rainha da Pessoa Idosa, Maracatu e Frevo agitam esta quarta-feira (17) Eventos gratuitos acontecem no Pátio de São Pedro e na Zona Norte do Cidade

Nesta quarta-feira (17), Recife vai conhecer as novas majestades da Pessoa Idosa do Carnaval 2024. O 13º concurso será sediado na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), na Avenida Dr. Malaquias, 204, bairro das Graças, a partir das 14h. Participam pessoas com 60 anos ou mais e serão premiados com R$ 5 mil cada o vencedor e a vencedora da edição, que será animado por orquestra de frevo.

Além disso, as prévias gratuitas continuam animando a cidade. A partir das 19h, o Tumaraca nas comunidades realiza ensaio com o Maracatu Nação Raízes de África, na Rua Córrego Bombeirense, 115, bairro de Água Fria, na Zona Norte do Recife.

Também no mesmo horário, o Pátio de São Pedro recebe o primeiro de cinco Acertos de Marcha, eventos que reúnem os Blocos Líricos de pau e corda, relembrando os saudosos carnavais. No encontro, estarão presentes o Bloco Carnavalesco o Bondinho, O Bonde Bloco Carnavalesco Lírico, Bloco da Saudade, Bloco Flabelo do Amor, Bloco das Ilusões, Bloco Seresteiro de Salgadinho e Bloco das Flores.



Veja também

NOTA 1000 Professora de Pernambuco cria método, testa na prova e tira 1000 na redação do Enem