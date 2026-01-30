Dom, 01 de Fevereiro

CARNAVAL

Concurso define Rei e Rainha do Carnaval do Recife 2026

A final ocorreu nesta sexta-feira (30), no Pátio de São Pedro

Concurso de Rei Momo e Rainha do Carnaval, no Pátio de São Pedro, em RecifeConcurso de Rei Momo e Rainha do Carnaval, no Pátio de São Pedro, em Recife - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
  Concurso de Rei Momo e Rainha do Carnaval, no Pátio de São Pedro, no Recife | Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
Com uma disputa animada e rica em cultura, foram definidos o Rei e Rainha do Carnaval do Recife nesta sexta-feira (30), em uma final realizada no Pátio de São Pedro, área central da capital pernambucana. 

Walber Ferreira foi eleito o Rei Momo de 2026, enquanto Amanda Lira ficou com título de Rainha do Carnaval.

As majestades do Carnaval receberam uma premiação individual de R$ 30 mil, além de ter a responsabilidade de prestigiar celebrações e tradições no calendário carnavalesco recifense.

A apresentação artística do concurso foi da Orquestra Popular do Recife, com o maestro Ademir Araújo. As músicas no ritmo do frevo embalaram os candidatos e animar o público. 

Oito jurados definiram os vencedores do título de Rei e Rainha do Carnaval do Recife, ao analisar os critérios de postura e elegância, apresentação e conhecimentos gerais. 

Majestades
O novo Rei do Carnaval recifense agradeceu aos familiares e amigos que o apoiaram para alcançar o reinado. “Eu quero ser o melhor Rei Momo de todos os tempos. Muito obrigado e nos encontraremos nos dias de Momo. Eu sou o Rei do povo”, disse Walber Ferreira.

A Rainha do Carnaval, Amanda Lira, ressaltou o esforço que fez para conquistar o título no concurso deste ano. 

"Muito feliz de realizar meu sonho. Eu nunca vou deixar de honrar a minha cidade e tudo que eu aprendi com vocês. É tanta coisa que eu não sei expressar, só sei sentir. Muito obrigada".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação partilhada por Folha de Pernambuco (@folhape)

Outros candidatos
No total, foram 17 concorrentes ao cargo de Rei e 13 postulantes à coroa de Rainha. 

Um desses participantes é o recifense Jonathan Carneiro, de 29 anos. Ele participou do concurso pela segunda vez. 

“Eu vivo todo este movimento desde criança. Consegui realizar, ano passado, minha vontade e este ano novamente. É um dia de alegria e leveza. Precisamos nos divertir antes da competição”, afirmou o candidato que trouxe um figurino em homenagem a ancestralidade e ao futuro da cidade do Recife. 

Já Mayara Francine, de 27 anos, é do Cabo de Santo Agostinho e participou do Concurso de Rainha do Carnaval pela primeira vez. 

“O sentimento, só por estar participando, é de muita gratidão por representar minha cultura nesse espaço que é tão representativo. Passei duas semanas sem dormir”, pontuou.

De acordo com o coordenador geral dos concursos do Carnaval do Recife, Albemar Araújo, as majestades do período carnavalesco são figuras importantes para a tradição da cidade. 

“O papel do Rei e da Rainha de Carnaval é representar todos nós. Eles são os foliões monarcas, então eles têm nossa representatividade por todos os foliões do Recife e de Pernambuco”, afirmou.

Veja também

