Concurso define Rei e Rainha do Carnaval do Recife 2026
A final ocorreu nesta sexta-feira (30), no Pátio de São Pedro
- Concurso de Rei Momo e Rainha do Carnaval, no Pátio de São Pedro, no Recife | Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
- Concurso de Rei Momo e Rainha do Carnaval, no Pátio de São Pedro, no Recife | Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
- Concurso de Rei Momo e Rainha do Carnaval, no Pátio de São Pedro, no Recife | Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
- Concurso de Rei Momo e Rainha do Carnaval, no Pátio de São Pedro, no Recife | Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
- Concurso de Rei Momo e Rainha do Carnaval, no Pátio de São Pedro, no Recife | Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
- Concurso de Rei Momo e Rainha do Carnaval, no Pátio de São Pedro, no Recife | Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
- Concurso de Rei Momo e Rainha do Carnaval, no Pátio de São Pedro, no Recife | Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
- Concurso de Rei Momo e Rainha do Carnaval, no Pátio de São Pedro, no Recife | Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
- Concurso de Rei Momo e Rainha do Carnaval, no Pátio de São Pedro, no Recife | Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
- Concurso de Rei Momo e Rainha do Carnaval, no Pátio de São Pedro, no Recife | Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
- Concurso de Rei Momo e Rainha do Carnaval, no Pátio de São Pedro, no Recife | Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
Com uma disputa animada e rica em cultura, foram definidos o Rei e Rainha do Carnaval do Recife nesta sexta-feira (30), em uma final realizada no Pátio de São Pedro, área central da capital pernambucana.
Walber Ferreira foi eleito o Rei Momo de 2026, enquanto Amanda Lira ficou com título de Rainha do Carnaval.
As majestades do Carnaval receberam uma premiação individual de R$ 30 mil, além de ter a responsabilidade de prestigiar celebrações e tradições no calendário carnavalesco recifense.
A apresentação artística do concurso foi da Orquestra Popular do Recife, com o maestro Ademir Araújo. As músicas no ritmo do frevo embalaram os candidatos e animar o público.
Oito jurados definiram os vencedores do título de Rei e Rainha do Carnaval do Recife, ao analisar os critérios de postura e elegância, apresentação e conhecimentos gerais.
Leia também
• Bênção das Agremiações abriu o Carnaval de Olinda, nesta sexta-feira (30)
• Shopping Recife inaugura programação e serviços para o Carnaval 2026
• Corpo preparado para o Carnaval evita lesões e garante mais disposição na folia
Majestades
O novo Rei do Carnaval recifense agradeceu aos familiares e amigos que o apoiaram para alcançar o reinado. “Eu quero ser o melhor Rei Momo de todos os tempos. Muito obrigado e nos encontraremos nos dias de Momo. Eu sou o Rei do povo”, disse Walber Ferreira.
A Rainha do Carnaval, Amanda Lira, ressaltou o esforço que fez para conquistar o título no concurso deste ano.
"Muito feliz de realizar meu sonho. Eu nunca vou deixar de honrar a minha cidade e tudo que eu aprendi com vocês. É tanta coisa que eu não sei expressar, só sei sentir. Muito obrigada".
Outros candidatos
No total, foram 17 concorrentes ao cargo de Rei e 13 postulantes à coroa de Rainha.
Um desses participantes é o recifense Jonathan Carneiro, de 29 anos. Ele participou do concurso pela segunda vez.
“Eu vivo todo este movimento desde criança. Consegui realizar, ano passado, minha vontade e este ano novamente. É um dia de alegria e leveza. Precisamos nos divertir antes da competição”, afirmou o candidato que trouxe um figurino em homenagem a ancestralidade e ao futuro da cidade do Recife.
Já Mayara Francine, de 27 anos, é do Cabo de Santo Agostinho e participou do Concurso de Rainha do Carnaval pela primeira vez.
“O sentimento, só por estar participando, é de muita gratidão por representar minha cultura nesse espaço que é tão representativo. Passei duas semanas sem dormir”, pontuou.
De acordo com o coordenador geral dos concursos do Carnaval do Recife, Albemar Araújo, as majestades do período carnavalesco são figuras importantes para a tradição da cidade.
“O papel do Rei e da Rainha de Carnaval é representar todos nós. Eles são os foliões monarcas, então eles têm nossa representatividade por todos os foliões do Recife e de Pernambuco”, afirmou.