Leitura Concurso Ler Bem 2025 tem final com representantes de 36 municípios pernambucanos Edição deste ano finaliza nesta quarta-feira (8) e contabiliza 185 mil inscrições de alunos

A Associação Pernambucana de Atacadistas e Distribuidores (Aspa) realiza, nesta quarta-feira (08), a partir das 13h no auditório do Sindsprev, na Guabiraba, a final do Concurso Ler Bem 2025.



A ação tem como objetivo promover uma competição estadual de leitura e contou com 185 mil inscrições de alunos do 4º ano do Ensino Fundamental I da rede municipal de ensino, de 5.100 escolas.

Formato de disputa

O dia da final contará com disputa entre 36 estudantes de escolas públicas pernambucanas. Para isso, a fase será dividida em duas etapas: a primeira, às 8h30, com os 36 municípios finalistas; e a segunda, às 13h45, com os 15 estudantes que obtiveram as maiores notas no circuito da manhã.

Desses, sairão os vencedores (1º, 2º e 3º lugar) do Concurso Ler Bem 2025. Entre os prêmios contemplados estão: tablets, acesso gratuito por um ano à plataforma de leitura Árvore e um fim de semana em resort em Pernambuco.

De acordo com Inácio Miranda, presidente da Aspa, uma boa bagagem de leitura é fundamental para o desenvolvimento do potencial crítico.

"O Concurso Ler Bem aguça, estimula e valoriza o hábito da leitura, oportunizando experiências únicas por meio da sua prática. Assim, contribuímos ativamente para a formação desses estudantes, onde a leitura e a escrita da língua portuguesa são e serão a base forte da sua evolução e desenvolvimento individual e social", pontuou Inácio.

Concurso Ler Bem 2025:

Data: quarta-feira (8)

Horário de início: 13h.

Local: Sindsprev (Centro de Formação e Lazer |BR-101, Km 57 - s/n - Guabiraba, Recife – PE.

Transmissão ao vivo pelo Youtube: https://www.youtube.com/@lerbem9915



