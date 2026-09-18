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LEITURA Concurso Ler Bem chega à 16ª edição com estudante do município de Cupira como vencedor Luiz Felipe Ribeiro se destacou entre 15 estudantes na etapa final da competição promovida pela Aspa

O estudante Luiz Felipe Ribeiro Barros, de 9 anos, da Escola Municipal João Ayres Pequeno Nogueira, de Cupira, no Agreste de Pernambuco, venceu, nessa quinta-feira (17), o Concurso Ler Bem 2026.

O final da 16ª edição foi realizada no auditório do Sindsprev-PE, no Recife, e reuniu 15 estudantes selecionados entre 41 finalistas de todo o estado, em uma iniciativa que busca estimular a leitura, a compreensão e a interpretação de textos.

A competição é promovida pela Associação Pernambucana de Agentes de Distribuição (Aspa), voltada a estudantes do 4º ano do ensino fundamental I da rede municipal.

Nesta edição, o projeto envolveu mais de 185 mil alunos de 5.100 escolas municipais de Pernambuco e do Arquipélago de Fernando de Noronha, mobilizando estudantes, professores, gestores e famílias em torno da leitura.

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Na etapa decisiva, os participantes tiveram como desafio a leitura e interpretação da obra “A Ilha do Tesouro”, de Robert Louis Stevenson. Luiz Felipe conquistou o primeiro lugar na competição.

Por sua vez, Ághata Maria Gonçalves de Oliveira, da Escola Municipal Professora Helena Lopes de Souza, de Granito, ficou em segundo lugar, enquanto Samuel Rithelly Lima da Silva, da Escola Municipal 5 de Julho, de Moreno, terminou na terceira colocação.

Aluno de Cupira conquistou o primeiro lugar; Granito e Moreno ficaram com a segunda e terceira posições. | Foto: Sabrina Ferreira/Épico Agência

Segundo Luiz Felipe, a conquista é resultado da dedicação aos estudos e aos treinamentos realizados para a competição.

“Estou me sentindo muito feliz e grato a Deus por ter deixado eu participar do concurso. É muito bom ganhar não só pelo conteúdo do prêmio, mas também porque fico consciente que treinei e me dediquei muito para conseguir isso”, afirmou o estudante.

Estudante de Cupira superou outros 14 finalistas na etapa decisiva da competição de leitura. | Foto: Sabrina Ferreira/Épico Agência

A professora Sivone Soares, responsável pelo treinamento de Luiz Felipe, contou que o interesse do aluno pela competição começou antes mesmo de sua participação.

“Uns dois anos atrás ele viu coleguinhas participando do concurso e disse que um dia ia participar e ganhar. Desde então, ele não queria brinquedo de presente e sim livros. Por isso que hoje ele está realizando um grande sonho”, relatou.

Luiz Felipe Ribeiro foi o vencedor da 16ª edição do concurso promovido pela Associação Pernambucana de Agentes de Distribuição. | Foto: Sabrina Ferreira/Épico Agência

Os três primeiros colocados receberam um notebook, acesso gratuito por um ano à plataforma de leitura Árvore e hospedagem para um fim de semana em um resort no litoral pernambucano, com direito à participação da família e do professor responsável.

Para o vencedor, a hospedagem também será estendida ao gestor da escola e ao secretário de Educação de Cupira. Além dos finalistas, outros 184 estudantes selecionados pelos municípios participantes também foram premiados pela Aspa com tablets.

“Mais do que uma competição, o projeto é uma oportunidade de despertar nas crianças o prazer pela leitura e contribuir para o desenvolvimento da compreensão, da expressão e do pensamento crítico. O Ler Bem representa o compromisso da Aspacom a educação e a transformação social de Pernambuco”, destacou o presidente da ASPA, Inácio Miranda.

Desde a primeira edição, o concurso já alcançou mais de 1,2 milhão de estudantes em Pernambuco, segundo a entidade, com atividades voltadas ao desenvolvimento da leitura e à ampliação do vocabulário, da compreensão, da expressão e da capacidade de interpretação.

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