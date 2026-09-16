Concurso Ler Bem chega à final após mobilizar 185 mil estudantes em Pernambuco
Iniciativa da Aspa envolve alunos de 5.100 escolas municipais e define os três vencedores nesta quinta-feira (17)
Representantes de municípios de todas as regiões de Pernambuco, 41 estudantes do 4º ano do Ensino Fundamental participam nesta quarta (16) e quinta-feira (17) das rodadas finais do Concurso Ler Bem 2026.
Promovida pela Associação Pernambucana de Agentes de Distribuição (Aspa), a iniciativa mobilizou 185 mil alunos de 5.100 escolas municipais de todo o Estado e de Fernando de Noronha, com o objetivo de estimular a leitura e contribuir para a formação de novos leitores.
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A etapa decisiva acontece no auditório do Sindsprev, no Recife, e será dividida em duas fases.
Nesta quarta-feira (16), os 41 finalistas participam da primeira rodada, que classificará 15 estudantes pelas maiores notas para a etapa final, realizada na quinta-feira (17), data em que serão definidos os três primeiros colocados da 16ª edição.
Idealizado e realizado pela Aspa desde 2011, o Concurso Ler Bem busca incentivar o hábito da leitura entre estudantes da rede pública municipal de ensino.
Ao longo de sua trajetória, o projeto já impactou diretamente mais de 1,2 milhão de alunos, ampliando sua atuação e reunindo diferentes agentes envolvidos no processo educacional.
Durante o ano, o concurso mobiliza estudantes, professores, escolas, gestores municipais e secretarias de Educação em torno das atividades de leitura.
“A leitura é fundamental para a formação de crianças e adolescentes porque amplia o conhecimento, desenvolve o senso crítico e ajuda a compreender melhor o mundo ao nosso redor. O Concurso Ler Bem busca justamente estimular esse hábito desde os primeiros anos da vida escolar, despertando nos estudantes o prazer pela leitura e valorizando o esforço de cada um deles”, afirma o presidente da Aspa, Inácio Miranda.
A dimensão alcançada pela iniciativa também coloca a final como momento de apresentação do desempenho dos participantes e dos resultados obtidos pelo projeto ao longo de sua trajetória. A proposta considera a leitura como elemento importante para o desenvolvimento escolar e a formação cidadã.
O contato com os textos contribui para ampliar o vocabulário, a compreensão, a capacidade de expressão e a argumentação, oferecendo aos estudantes ferramentas para interpretar informações e compreender diferentes aspectos da sociedade.
Premiação
Os três primeiros colocados receberão um notebook, acesso gratuito por um ano à plataforma de leitura Árvore e hospedagem para um fim de semana em resort no litoral pernambucano, com direito à participação da família e do professor responsável.
Para o primeiro colocado, a hospedagem também será estendida ao gestor da escola e ao secretário de Educação do município.
Além da premiação destinada aos vencedores, a Aspa contemplou 184 estudantes selecionados pelos municípios participantes com um tablet para cada aluno.
A medida amplia o reconhecimento aos participantes que integraram as etapas do concurso ao longo da edição de 2026.
Aspa
A Associação Pernambucana de Agentes de Distribuição representa empresas e profissionais ligados à cadeia de abastecimento, conectando indústrias, distribuidores, operadores logísticos e varejistas.
Com 222 associados e mais de 40 anos de atuação, a entidade desenvolve ações voltadas ao fortalecimento do setor e mantém projetos relacionados à educação e à cidadania.
Entre as iniciativas estão os concursos Ler Bem e Contar Bem, além de projetos direcionados ao mercado, como a Super Mix e o programa de vantagens para o varejo Seja Pernambuco.
O final do Concurso Ler Bem 2026 será transmitida ao vivo pelo canal do projeto no YouTube.
Serviço:
Final do Concurso Ler Bem 2026
- Local: Sindsprev – Centro de Formação e Lazer
- Data: Quarta e quinta-feira, 16 e 17 de setembro
- Horário: A partir das 13h45
- Enderço: BR-101, Km 57, s/n - Guabiraba, Recife
- Transmissão: Canal do Concurso Ler Bem no YouTube