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LEITURA Concurso Ler Bem chega à final após mobilizar 185 mil estudantes em Pernambuco Iniciativa da Aspa envolve alunos de 5.100 escolas municipais e define os três vencedores nesta quinta-feira (17)

Representantes de municípios de todas as regiões de Pernambuco, 41 estudantes do 4º ano do Ensino Fundamental participam nesta quarta (16) e quinta-feira (17) das rodadas finais do Concurso Ler Bem 2026.

Promovida pela Associação Pernambucana de Agentes de Distribuição (Aspa), a iniciativa mobilizou 185 mil alunos de 5.100 escolas municipais de todo o Estado e de Fernando de Noronha, com o objetivo de estimular a leitura e contribuir para a formação de novos leitores.

A etapa decisiva acontece no auditório do Sindsprev, no Recife, e será dividida em duas fases.

Nesta quarta-feira (16), os 41 finalistas participam da primeira rodada, que classificará 15 estudantes pelas maiores notas para a etapa final, realizada na quinta-feira (17), data em que serão definidos os três primeiros colocados da 16ª edição.

Idealizado e realizado pela Aspa desde 2011, o Concurso Ler Bem busca incentivar o hábito da leitura entre estudantes da rede pública municipal de ensino.

Ao longo de sua trajetória, o projeto já impactou diretamente mais de 1,2 milhão de alunos, ampliando sua atuação e reunindo diferentes agentes envolvidos no processo educacional.

Durante o ano, o concurso mobiliza estudantes, professores, escolas, gestores municipais e secretarias de Educação em torno das atividades de leitura.

“A leitura é fundamental para a formação de crianças e adolescentes porque amplia o conhecimento, desenvolve o senso crítico e ajuda a compreender melhor o mundo ao nosso redor. O Concurso Ler Bem busca justamente estimular esse hábito desde os primeiros anos da vida escolar, despertando nos estudantes o prazer pela leitura e valorizando o esforço de cada um deles”, afirma o presidente da Aspa, Inácio Miranda.

A dimensão alcançada pela iniciativa também coloca a final como momento de apresentação do desempenho dos participantes e dos resultados obtidos pelo projeto ao longo de sua trajetória. A proposta considera a leitura como elemento importante para o desenvolvimento escolar e a formação cidadã.

O contato com os textos contribui para ampliar o vocabulário, a compreensão, a capacidade de expressão e a argumentação, oferecendo aos estudantes ferramentas para interpretar informações e compreender diferentes aspectos da sociedade.

Premiação

Os três primeiros colocados receberão um notebook, acesso gratuito por um ano à plataforma de leitura Árvore e hospedagem para um fim de semana em resort no litoral pernambucano, com direito à participação da família e do professor responsável.

Para o primeiro colocado, a hospedagem também será estendida ao gestor da escola e ao secretário de Educação do município.

Além da premiação destinada aos vencedores, a Aspa contemplou 184 estudantes selecionados pelos municípios participantes com um tablet para cada aluno.

A medida amplia o reconhecimento aos participantes que integraram as etapas do concurso ao longo da edição de 2026.

Aspa

A Associação Pernambucana de Agentes de Distribuição representa empresas e profissionais ligados à cadeia de abastecimento, conectando indústrias, distribuidores, operadores logísticos e varejistas.

Com 222 associados e mais de 40 anos de atuação, a entidade desenvolve ações voltadas ao fortalecimento do setor e mantém projetos relacionados à educação e à cidadania.

Entre as iniciativas estão os concursos Ler Bem e Contar Bem, além de projetos direcionados ao mercado, como a Super Mix e o programa de vantagens para o varejo Seja Pernambuco.

O final do Concurso Ler Bem 2026 será transmitida ao vivo pelo canal do projeto no YouTube.

Serviço:

Final do Concurso Ler Bem 2026

Local: Sindsprev – Centro de Formação e Lazer

Data: Quarta e quinta-feira, 16 e 17 de setembro

Horário: A partir das 13h45

Enderço: BR-101, Km 57, s/n - Guabiraba, Recife

Transmissão: Canal do Concurso Ler Bem no YouTube

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