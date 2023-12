A- A+

ENEM DOS CONCURSOS Concurso Público Nacional: Governo anuncia novo cronograma e edital sairá dia 10 de janeiro Prova deve ser realizada no dia 5 de maio, com nova previsão

O governo Lula anunciou nesta quinta-feira a definição de um novo cronograma para o Concurso Nacional Unificado, popularizado como “Enem dos Concursos”.

Pelo novo calendário, o edital vai ser divulgado dia 10 de janeiro e as inscrições poderão ser realizadas entre o dia 19 de janeiro e o dia 9 de fevereiro. Anteriormente, o edital estava previsto para 20 de dezembro.

O governo também estabeleceu o dia 5 de maio como uma “data indicativa” para a realização da prova. Antes, a previsão era para março.

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) fez a alteração para garantir “tempo suficiente” na elaboração da prova. A pasta também alega que houve demanda do público que está planejando a inscrição

“Recebemos muitas solicitações pelas redes sociais de que as pessoas tivessem mais tempo para estudar”, diz a ministra Esther Dweck, titular do MGI, em nota.



Outra novidade é que o número de cidades onde ocorrerá a prova aumentou de 180 para 217 (veja lista).

“A ampliação visa garantir que regiões metropolitanas tenham provas em mais de uma cidade”, diz o MGI.

Os 21 órgãos que aderiram ao Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) vão selecionar majoritariamente candidatos de nível superior. Das 6.640 vagas previstas, 5.948 são para quem tem graduação, e 692 são de nível médio. Há salários de até R$ 23 mil.

