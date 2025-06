São João do Recife 2025: Concurso de Quadrilhas Juninas agita Sítio Trindade, Zona Norte

A- A+

O ciclo junino já começou e o ‘39º Concurso de Quadrilhas Juninas do Recife’ reuniu dezenas de pessoas, no pavilhão do Sítio Trindade, em Casa Amarela, Zona Norte da cidade, na noite deste domingo (15).

Concurso agitou Sítio Trindade | Fotos: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Pelo menos 37 grupos integram a disputa, que teve início na última sexta-feira (13). Nesta segunda (16) serão anunciados os grupos finalistas, que vão voltar a se apresentar nos dias 21 e 22.

Premiação

As 12 equipes finalistas receberão prêmios no valor de R$ 4,2 mil. Os cinco grupos vencedores, que serão anunciados após as apresentações do dia 22, receberão R$ 19,5 mil, R$ 13,5 mil, R$ 10,5 mil, R$ 9 mil e R$ 7,5 mil, respectivamente.

Também ganharão prêmios no valor de R$ 750 os profissionais de destaque nas categorias: Casamento (Melhor Encenador), Marcador (Melhor Marcador), Desenvolvimento do Tema (Melhor Projetista), Coreografia (Melhor Coreógrafo), Figurino (Melhor Estilista/Figurinista) e Trilha Sonora (Melhor Direção Musical).

Grupos competidores deste domingo (15)

Logo no início da tarde, às 17h10, a ‘Origem Nordestina’ abriu as apresentações. Logo depois, às 17h50, foi a vez da ‘Arrasta Pé’. Às 18h30, a ‘Magia Matuta’ se apresentou. Ainda passam pelo pavilhão:

19h50 - Lumiar:

20h30 - Rojão (Jaboatão):

21h10 - União Junina;

21h50 - Portal do Sertão;

22h30 - Evolução;

23h10 - Tradição.

Para a porteira Viviana de Melo, de 37 anos, cada apresentação é melhor do que a outra. Ela saiu do bairro de Santo Amaro, centro do Recife, e chegou às 13h30 para pegar um lugar privilegiado na plateia.

A porteira Viviana de Melo, de 37 anos | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

“As apresentações estão dando um verdadeiro show. Para mim, a festa junina é a melhor que tem. Cada quadrilha que se apresenta, cada esforço e cada espetáculo tem uma importância. Eu nunca fui de dançar, mas tinha uma quadrilha chamada ‘Filhos do Sertão’, que era próxima da minha casa. Sempre acompanhei e gostei de ver os espetáculos, principalmente aqui no Sítio, e fui desenvolvendo essa minha paixão”, contou ela.

O estudante Vinicius França, 15, veio de perto. Ele é morador de Casa Amarela, Zona Norte, e acredita que ‘quadrilha é resistência’. O rapaz acompanhou todas as apresentações.

O estudante Vinicius França tem 15 anos | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

“Eu nasci no meio junino. Desde pequenininho, eu já acompanhava, principalmente a Lumiar. É um amor incomparável. Sempre que posso estou aqui no Sítio e em outros arraiais. Até agora, todas as quadrilhas foram belíssimas e agregaram muito para a cultura popular”, destacou ele.

Fábio Andrade, presidente e marcador da Lumiar, conversou com a Folha de Pernambuco. O grupo possui 120 componentes e apresentou o espetáculo ‘O Casório de Curió’. Ele representou a personagem ‘Cordélia’.

Fábio Andrade interpretou 'Cordélia' | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambucoe

“O Sítio Trindade é um lugar muito especial para a gente e esse arraiá pega fogo. ‘O Casório de Curió’ foi um grande presente que a gente ganhou e descobriu. É um texto de cordel de Alexandre Guimarães e Cadu Pereira. A gente vai trazer a magia do cordel, a aproximação das pessoas com a xilogravura e entender o que é a literatura de cordel. Vamos dar uma grande aula de cultura popular, de quadrilha junina e voltar com a quadrilha raiz, com o repertório e a sanfona”, adiantou ele.

Próximas apresentações

No último dia de eliminatórias, esta segunda (16), devem se apresentar cinco grupos de quadrilhas juninas. São eles:

21h10 - Sinhá Matuta

21h50 - Bacamarte

22h30 - Traque

23h10 - Girassol

23h50 - Fagulhas do Agreste

