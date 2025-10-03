A- A+

Concurso Concurso Nacional Unificado: CTM reforça operação de ônibus para candidatos Mais de 700 viagens serão realizadas neste domingo para atender participantes do CNU

O Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) vai disponibilizar um esquema especial de transporte neste domingo (5), quando serão aplicadas as provas objetivas da segunda edição do Concurso Nacional Unificado (CNU). A operação contará com 15 linhas em reforço, totalizando 721 viagens ao longo do dia.

Linhas contempladas

Entre as linhas que terão reforço estão:

080 - TI Joana Bezerra/Boa Viagem

101 - TI Recife/TI Joana Bezerra (Boa Vista)

102 - TI Santa Luzia/Ibura

117 - TI Recife (PCR/Cabugá)

138 - TI Tancredo Neves/Zumbi do Pacheco

149 - TI Cavaleiro/Zumbi do Pacheco

202 - TI Barro/TI Macaxeira (Várzea)

203 - TI Barro/Zumbi do Pacheco (Lotação)

205 - TI Barro/UR-05 (BR-101)

252 - Vila Rica/TI Jaboatão

261 - TI Jaboatão/Vila Piedade

272 - Colônia/TI Jaboatão

274 - TI Jaboatão/Lote 56

412 - TI Santa Luzia/TI Getúlio Vargas

861 - TI Joana Bezerra/TI Xambá

De acordo com o CTM, a medida busca garantir mais comodidade e segurança aos candidatos, reduzindo riscos de atrasos no acesso aos locais de prova.

Com informações de assessoria

Veja também