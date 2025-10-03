Concurso Nacional Unificado: CTM reforça operação de ônibus para candidatos
Mais de 700 viagens serão realizadas neste domingo para atender participantes do CNU
O Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) vai disponibilizar um esquema especial de transporte neste domingo (5), quando serão aplicadas as provas objetivas da segunda edição do Concurso Nacional Unificado (CNU). A operação contará com 15 linhas em reforço, totalizando 721 viagens ao longo do dia.
Linhas contempladas
Entre as linhas que terão reforço estão:
080 - TI Joana Bezerra/Boa Viagem
101 - TI Recife/TI Joana Bezerra (Boa Vista)
102 - TI Santa Luzia/Ibura
117 - TI Recife (PCR/Cabugá)
138 - TI Tancredo Neves/Zumbi do Pacheco
149 - TI Cavaleiro/Zumbi do Pacheco
202 - TI Barro/TI Macaxeira (Várzea)
203 - TI Barro/Zumbi do Pacheco (Lotação)
205 - TI Barro/UR-05 (BR-101)
252 - Vila Rica/TI Jaboatão
261 - TI Jaboatão/Vila Piedade
272 - Colônia/TI Jaboatão
274 - TI Jaboatão/Lote 56
412 - TI Santa Luzia/TI Getúlio Vargas
861 - TI Joana Bezerra/TI Xambá
De acordo com o CTM, a medida busca garantir mais comodidade e segurança aos candidatos, reduzindo riscos de atrasos no acesso aos locais de prova.
Com informações de assessoria