Sex, 03 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta03/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Concurso

Concurso Nacional Unificado: CTM reforça operação de ônibus para candidatos

Mais de 700 viagens serão realizadas neste domingo para atender participantes do CNU

Reportar Erro
Consórcio de Transporte Metropolitano prepara um esquema especial para o CNUConsórcio de Transporte Metropolitano prepara um esquema especial para o CNU - Foto: Paulo Maciel/Consórcio de Transporte Metropolitano

O Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) vai disponibilizar um esquema especial de transporte neste domingo (5), quando serão aplicadas as provas objetivas da segunda edição do Concurso Nacional Unificado (CNU). A operação contará com 15 linhas em reforço, totalizando 721 viagens ao longo do dia.

Leia também

• STF restabelece norma do CFM que restringe tratamento hormonal para adolescentes e crianças trans

• Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento de Pernambuco abre seleção

• Tubulações da Adutora do Agreste atravessam túnel na BR-232, em Caruaru

Linhas contempladas

Entre as linhas que terão reforço estão:

080 - TI Joana Bezerra/Boa Viagem
101 - TI Recife/TI Joana Bezerra (Boa Vista)
102 - TI Santa Luzia/Ibura
117 - TI Recife (PCR/Cabugá)
138 - TI Tancredo Neves/Zumbi do Pacheco
149 - TI Cavaleiro/Zumbi do Pacheco
202 - TI Barro/TI Macaxeira (Várzea)
203 - TI Barro/Zumbi do Pacheco (Lotação)
205 - TI Barro/UR-05 (BR-101)
252 - Vila Rica/TI Jaboatão
261 - TI Jaboatão/Vila Piedade
272 - Colônia/TI Jaboatão
274 - TI Jaboatão/Lote 56
412 - TI Santa Luzia/TI Getúlio Vargas
861 - TI Joana Bezerra/TI Xambá

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Grande Recife Consórcio de Transporte (@granderecifeoficial)

De acordo com o CTM, a medida busca garantir mais comodidade e segurança aos candidatos, reduzindo riscos de atrasos no acesso aos locais de prova.

Com informações de assessoria

Reportar Erro

Veja também

Newsletter