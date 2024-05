A- A+

LOCAIS DE PROVAS Concurso Unificado: governo acompanha situação de chuvas no RS para avaliar eventuais mudanças Ministério que coordena concurso informou que está em diálogo com as autoridades locais e que irá informar caso haja mudança logística

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos informou que está acompanhando a situação das chuvas no Rio Grande do Sul, que pode ocasionar alteração de locais de prova do Concurso Público Nacional, realizado no próximo domingo, dia 5 de maio. A pasta afirmou que está em diálogo com as autoridades locais e irá anunciar caso seja necessário fazer alguma mudança logística.

O Rio Grande do Sul está sofrendo com temporais desde a última segunda-feira. Nesta quarta-feira, a Defesa Civil do estado informou subiu para 10 o número de mortos pelas chuvas. Há, ainda, 21 desaparecidos, 107 municípios afetados e mais de 19 mil pessoas afetadas. Diante do cenário, o governo federal avalia se haverá mudança nos locais de prova, que está sendo aplicada em 3,6 mil lugares no país, no total de 228 cidades.

Há previsão de que a chuva continue até o fim da semana , de acordo com o portal MetSul. O governador Eduardo Leite (PSDB) lamentou as mortes pelas redes sociais e ressaltou que há previsão de mais chuva.



"Começamos o dia com a triste notícia de que já são 8 mortes causadas pelo temporal desta semana no Estado. Seguimos trabalhando intensamente para localizar os desaparecidos e garantir a segurança das comunidades em áreas de risco. Infelizmente, ainda há previsão de mais chuva", escreveu.

Na terça-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se manifestou pelas redes sociais dizendo que o governo presta todo o apoio ao estado.

"Conversei por telefone com o governador gaúcho, Eduardo Leite, e coloquei o governo federal à disposição do Rio Grande do Sul que novamente sofre com as fortes chuvas. Falei com os ministérios da Integração, da Defesa e com o ministro Paulo Pimenta e, no que for necessário, governo federal irá se somar aos esforços do governo estadual e prefeituras para atravessarmos e superarmos mais esse momento difícil, reflexos das mudanças climáticas que afetam o planeta", escreveu.

