CARNAVAL Concursos carnavalescos do Recife com inscrições abertas até sexta-feira (19) Concursos de Rei e Rainha, Porta-Estandarte, Flabelista, Mestre-Sala e Porta-Bandeira, Fantasias e Passistas terão inscrições presenciais, ou por e-mail, até 19 de janeiro

O Recife já abriu alas para o Carnaval de 2026 ao anunciar as primeiras atrações confirmadas para a folia e iniciou inscrições para os concursos que renovam as tradições relacionadas ao ciclo momesco.

A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, informa que estão abertas, até a próxima sexta-feira (19), as inscrições para os concursos carnavalescos.

As inscrições contemplam as categorias de:

Rei Momo e Rainha do Carnaval;



Passistas;



Porta-Estandarte,



Flabelista, Mestre-Sala e Porta-Bandeira; e

para o 21º Concurso de Fantasias do Baile Municipal do Recife.

Para se inscrever presencialmente, é preciso comparecer ao Núcleo de Cultura Cidadã, localizado no Pátio de São Pedro - Casa 39, das 9h às 16h.

Os interessados também poderão se inscrever por e-mail. Para isso, basta solicitar o formulário de inscrição pelo e-mail [email protected] e retornar o formulário preenchido e assinado para o mesmo endereço. Tudo isso deve ser feito dentro do prazo estabelecido.

Os regulamentos de todos os concursos estão disponíveis para consulta no site.

Entre 13 de janeiro e 2 de fevereiro, as disputas ganham os palcos do extenso calendário de prévias oficiais do Recife. Ao todo, serão distribuídos cerca de R$ 200 mil em prêmios.

O Concurso de Agremiações, que já teve inscrições realizadas, completou a lista de tradicionais concursos momescos realizados pela Prefeitura do Recife. É o único que acontece durante a própria festa e reúne 11 categorias de agremiações — Troças Carnavalescas Mistas, Clubes Carnavalescos Mistos, Clubes de Boneco, Blocos de Pau e Corda, Maracatus de Baque Solto, Maracatus de Baque Virado, Caboclinhos, Tribos Indígenas, Bois de Carnaval, Ursos (La Ursa) e Escolas de Samba —, organizadas nos grupos Especial, 1, 2 e de Acesso.

O concurso, realizado desde os anos 1930, distribuirá, sozinho, mais de R$ 1,2 milhão em prêmios.

Concurso de Rei Momo e Rainha do Carnaval

A competição que elegerá as majestades da folia terá duas etapas, nos dias 13 e 30 de janeiro, no Teatro Barreto Júnior e no Pátio de São Pedro, respectivamente.

Entre os critérios de seleção estarão: desenvoltura, apresentação e conhecimentos gerais. A idade mínima para participar do concurso é 18 anos.

A premiação será de R$ 30 mil para cada monarca: R$ 60 mil, ao todo.

Concurso de Porta-Estandarte, Flabelista, Mestre-Sala e Porta-Bandeira

Confirmando e desfilando toda a diversidade de tradições do Carnaval recifense, a competição reúne porta-estandartes de: Clubes de Frevo, de Troças Carnavalescas, de Maracatus de Baque Virado, de Maracatus de Baque Solto, de Caboclinhos, Bois e Tribos de Índios; flabelistas de Bloco de Pau e Cordas; e mestres-sala e porta-bandeiras de Escolas de Samba.

As disputas serão realizadas nos próximos dias 25 e 26 de janeiro, no Pátio de São Pedro, distribuindo mais de R$ 69,6 mil em prêmios.

Concurso de Passistas

Destinado a quem dedica corpo e alma ao frevo, o concurso premia as mais diversas faixas etárias e também celebra diferentes estilos de frevo, contando com seis categorias: Infantil, Mirim, Juvenil I, Juvenil II, Adulto e Passista de Rua — todas nas modalidades masculina e feminina.

Os candidatos serão avaliados a partir de critérios como harmonia e diversidade de passos. Foto: Clélio Tomaz / Acervo / Divulgação

As disputas acontecerão nos dias 28 e 29 de janeiro, no Pátio de São Pedro. Ao todo, serão distribuídos mais de R$ 26,6 mil entre os vencedores.

Concurso de Fantasias do Baile Municipal do Recife

O concurso que elege as melhores, mais adornadas e criativas fantasias, nas categorias originalidade e luxo será realizado no próximo dia 2 de fevereiro.

Os concorrentes têm que ser maiores de 18 anos e podem participar ou não de agremiações carnavalescas. Cada um pode inscrever, no máximo, duas fantasias, necessariamente inéditas nas passarelas de Momo.

Serão distribuídos prêmios de 1º, 2º e 3º lugares para cada categoria, totalizando R$ 43 mil. Os vencedores irão desfilar no palco do próximo Baile Municipal do Recife.

